Achim Lerm: „Wenn Fehler passieren, ist das in Ordnung“

Greifswald

Eigentlich hätte Achim Lerm sich jetzt etwas zurücklehnen können. Gut sechs Jahre nach Gründung des städtischen Kita-Betriebes „Hanse-Kinder“ läuft der Laden. Mit „Zwergenland“ und „Tausend Farben“ sind für jeweils knapp fünf Millionen Euro die ersten zwei Neubauten geschafft, viele Sanierungsarbeiten in den anderen der insgesamt 14 Betreuungseinrichtungen getätigt. Da geht man nicht so einfach, sondern genießt das Erreichte, sonnt sich im Erfolg...

Achim Lerm hat sich indes für den Abschied entschieden: Den Job als Betriebsleiter hängt er an den Nagel, wechselt zum 1. Mai ins Rathaus und leitet dort fortan das Haupt- und Personalamt. Damit löst er Petra Demuth ab, die in den Ruhestand geht. Für den 42-Jährigen „eine interessante Herausforderung“. Biete sie doch noch mehr Entscheidungen, „um die Hansestadt Greifswald weiter voranzubringen. Das reizt mich an der Aufgabe“, sagt er. Lerm hatte sich im Auswahlverfahren gegen 22 andere Bewerber durchgesetzt. „Dabei bewarb ich mich erst am letzten Tag“, sagt er und lacht. Soll heißen: Ganz so leicht fiel ihm die Entscheidung dann doch nicht.

Vom Wirtschaftsjuristen zum Lehrer

Andererseits: Neues wagen, unbekannte Wege beschreiten und dabei auch mal in eine Sackgasse geraten, ist für den gebürtigen Greifswalder eine Art Credo. Nachdem Lerm in Stralsund Wirtschaftsinformatik und anschließend Wirtschaftsrecht an der Uni des Saarlandes studierte, agierte er als technischer Direktor der Ostseespielbanken. Im Sommer 2014 wechselte der Vater von zwei Töchtern im Alter von acht und 14 Jahren in ein ganz anderes Metier. Er unterrichtete als Quereinsteiger an einer Integrierten Gesamtschule in Neubrandenburg Mathematik und Informatik. „Das war eine meiner schönsten Erfahrungen“, schwärmt Lerm, dessen Frau Lehrerin ist.

Im Vorstand eines Elternvereins aktiv

Trotzdem schwenkte er wenig später um und bewarb sich auf den Posten des Betriebsleiters für den per 1. Januar 2015 neu zu gründenden Kita-Eigenbetrieb in Greifswald. Seine Heimatstadt lockte. Für einen, der mit Leib und Seele hier verwurzelt ist, eine spannende Aufgabe. Das Interesse kam nicht von ungefähr. Aufgrund seiner Vorstandstätigkeit in der früheren Kita seiner Kinder „Am Rosengarten“, eine Einrichtung in Trägerschaft eines Elternvereins, kannte er sich gut mit den Herausforderungen von Kinderbetreuung aus. „Damals habe ich die Platzkostenverhandlungen mit dem Kreis mitgeführt und dachte, wenn das bei einer Kita klappt, wird es auch für 14 gehen“, blickt Achim Lerm zurück.

Verwaltung war Kulturschock

Einfach wurde es trotzdem nicht. „Der Wechsel in die öffentliche Verwaltung war ein Kulturschock“, verrät er. Doch Lerms Aufgabe war klar: Er sollte die defizitären und sanierungsbedürftigen Kitas der Stadt, die damals Verluste in Millionenhöhe einfuhren, auf solide Füße stellen und obendrein ein Konzept erarbeiten, um sie zu modernisieren. Gehörten die elf Kitas und drei Horte bis dato mit ihren Erziehern zur Stadtverwaltung, half die Struktur des neuen Eigenbetriebs fortan, die Organisation zu straffen, Entscheidungen zu verkürzen. Mit einer effektiven Betriebsführung gelang es dem Team nicht nur, den Fehlbetrag abzubauen, sondern nach zwei Jahren auch auf Zuschüsse der Stadt zu verzichten.

Aber der Wirtschaftsexperte, der seit September 2018 im Ehrenamt zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters ist, musste auch Lehrgeld zahlen: „Bei den Bauvorhaben habe ich mich anfangs überschätzt“, sagt er selbstkritisch. Damals avisierte er pro Neubau 1,5 Millionen Euro. Die Realität sieht anders aus. Die Gebäude wurden aufgrund des steigenden Betreuungsbedarfs größer und damit teurer. Nachhaltiges Bauen und der Boom der Baubranche trugen das Übrige dazu bei. Auch zeitlich sollten nicht alle Träume reifen.

Auch Fehler sind in Ordnung

Irrtümer zu begehen, findet Lerm nicht schlimm: „Man muss sich ausprobieren. Wenn Fehler passieren, ist das in Ordnung.“ Wichtig sei, daraus zu lernen und Probleme ehrlich zu benennen, „am besten im direkten Gespräch klären.“ So habe er es mit seinen Mitarbeitern gehandhabt, so wird er es wohl auch im Rathaus tun.

Mit Stolz berichtet er, dass die „Hanse-Kinder“ zu einer echten Familie zusammengewachsen seien. Die Zahl der Beschäftigten wuchs von 237 auf 305. Nach schweren Anfangsjahren sei es gelungen, an den pädagogischen Konzepten zu arbeiten. Jetzt stehe statt klassischer Gruppenarbeit die offene, bedürfnisorientierte Betreuung der 2030 Kinder im Fokus. Fachexkursionen in Kitas anderer Bundesländer hätten geholfen, Widerstände aufzugeben, Ängste zu nehmen. Und zu den größten Erfolgen zählt Achim Lerm zweifelsfrei die Frischeküchen in den Kitas. Fünf gibt es nun schon, demnächst sollen sie überall dazu gehören.

Steht selbst gern am Herd

Daheim stehe er übrigens selbst gern und vermutlich häufiger als seine Frau am Herd: „Bin zwar kein Profi, aber mit meiner jüngsten Tochter koche ich oft die wildesten Dinge“, erzählt er. Unternehmungen mit der Familie seien ihm wichtig – Reisen, um die Welt zu erkunden, aber auch das Heimwerkern. Ob Hochbeet oder Stall fürs Meerschweinchen.... nichts gehe übers Ausprobieren. Das treffe ebenso für die Pflanzenzucht im Garten zu. Bananen, Kiwis, Palmen, Kakteen: Bei Lerms auf dem Grundstück am Stadtrand geht’s tropisch zu.

Von dort will er nun öfter das Rad statt Auto zur Arbeit nehmen. Der Weg ist kürzer, wenngleich Achim Lerm wohl noch einige Male zur alten Stätte nach Schönwalde II fahren wird: Da seine Nachfolge noch nicht geklärt sei, werde er den Betrieb parallel zum neuen Amt vorerst weiterführen. Ariane Morawin, seine Stellvertreterin, kümmere sich derweil vorwiegend ums Tagesgeschäft.

Von Petra Hase