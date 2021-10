Achtung, Baustelle: Wegen dieser Arbeiten staut es sich auf der B 111 rund um Wolgast

Zinnowitz/Wolgast

Kraftfahrer brauchen auf der B 111 in und um Wolgast seit Montag mal wieder viel Geduld. Wegen begonnener Bauarbeiten auf angrenzenden Landesstraßen und damit verbundener abschnittsweiser Vollsperrung sowie vorbereitenden Arbeiten für die Wolgaster Ortsumfahrung an der Ziesebrücke mit Ampelregelung kam es am Montag zu kilometerlangen Staus.

Da seit vergangener Woche an der Ziesebrücke vor Wolgast wegen der Bauarbeiten der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet wird, stauten sich auf der B 111 die Fahrzeuge bis Lühmannsdorf. Einige Autofahrer glaubten dem Stau zu entkommen, indem sie über den zu Wolgast gehörenden Ortsteil Pritzier auf die L 26 fuhren und wenige Meter weiter dann in den Seitenweg einbogen, der in die Dorfstraße des ebenfalls zu Wolgast gehörenden Ortsteiles Schalense mündet. Allerdings staute sich daraufhin in Schalense der Verkehr, da die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Richtung Hohendorf nicht mehr auf die B 111 kamen.

Stau aus Richtung Zinnowitz

Viel Zeit benötigten auch all jene Autofahrer, die von Zinnowitz Richtung Wolgast unterwegs waren. Zum einen war wegen des Regenwetters schon deutlich mehr Verkehr auf den Straßen unterwegs, zum anderen wussten viele Urlauber nicht, dass die L 266 zwischen der Einmündung B 111 und dem Ortseingang Trassenheide voll gesperrt ist, da dort bis Ende Oktober die Fahrbahn erneuert wird. Die Umleitung führt auf der B 111 bis zum Abzweig Mölschow/Krummin. Auf der Kreuzung wird seit Montag der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt, so dass die Fahrzeuge in alle Richtungen gut weiterkommen.

Doch trotz kurzer Taktzeiten der Ampel staute sich der Verkehr aus Richtung Zinnowitz kommend. Das hängt auch damit zusammen, dass die Hauptzufahrt in das Seebad Zinnowitz über den Möskenweg derzeit wegen Bauarbeiten am Bahnübergang gesperrt ist. Empfohlen wird die Ein- und Ausfahrt über die Alte Strandstraße oder über die Peenestraße.

Kraftfahrer sollten daher in den kommenden Tagen deutlich mehr Zeit für diese Strecken einplanen.

Von Cornelia Meerkatz