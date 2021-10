Achtung Kraftfahrer: Ab Montag Straßensanierung zwischen Freest und Wolgast

Freest

Auf der Landesstraße 262 beginnen am Montag die vorbereitenden Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn vom Ortsausgang Freest bis zum Ortseingang Wolgast. Ab Montag werden zunächst die Fahrbahnränder freigelegt und der Baumschutz sichergestellt. Auch werden Bord- und Pflasterarbeiten durchgeführt, um an den Bushaltestellen Barrierefreiheit herzustellen. Der Verkehr wird halbseitig mittels Ampeln geregelt.

Ab 18. Oktober erfolgen dann Fräsarbeiten, die Erneuerung eines Wasserdurchlasses und der Einbau des neuen Asphalts. Für schnelles und sicheres Arbeiten ist eine abschnittsweise Vollsperrung der Fahrbahn zwischen Freest und Wolgast vom 18. Oktober bis voraussichtlich 12. November notwendig. Die Baustrecke ist dafür in fünf Abschnitte aufgeteilt worden, die nacheinander abgearbeitet werden: 1. Ortsausgang Freest bis Ortseingang Kröslin, 2. Ortsausgang Kröslin bis Abzweig Karrin/Hollendorf, 3. Abzweig Karrin/Hollendorf bis Knoten Groß Ernsthof, 4. Knoten Groß Ernsthof bis Abzweig zur B 111 in Richtung Gützkow, 5. Abzweig zur B 111 in Richtung Gützkow bis Bauende. Die Ortslage Kröslin gehört nicht mit zum Umfang der Baumaßnahme. Umleitungen werden ausgeschildert (wir informieren noch ausführlich).

Von Cornelia Meerkatz