Achtung, Kraftfahrer: Ab Montag Vollsperrung zwischen Freest und Kröslin

Freest

Und noch eine Baustelle in der Region, auf die sich Fahrzeugführer in den kommenden Wochen einstellen müssen: Ab Montag ist der Abschnitt der Landesstraße 262 zwischen dem Ortsausgang Freest und dem Ortseingang Kröslin voll gesperrt. Die Landesstraße 262 wird bei Ende November von Freest aus kommend bis zum Ortseingang Wolgast instandgesetzt. Der Straßenbelag weist an etlichen Stellen einen hohen Abnutzungsgrad auf und muss daher saniert werden, um tiefergehende Schäden am Straßenaufbau zu vermeiden.

Damit die Belastung für die Kraftfahrer wegen der Vollsperrungen noch halbwegs erträglich bleibt, wird von Freest aus Richtung Wolgast in fünf Abschnitten gebaut. Im Vorfeld werden für jeden Abschnitt die Fahrbahnränder freigelegt und der Baumschutz sichergestellt. Außerdem werden die Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet.

Fünf Bauabschnitte

Während der Vollsperrung wird auf den jeweiligen Abschnitten die alte Fahrbahndecke abgefräst, um dann die Wasserdurchlässe zu erneuern und zuletzt die neue Asphaltdecke aufzubringen. Ziel des zuständigen Straßenbauamtes Neustrelitz ist es, bis zum 12. November mit dem fünften Abschnitt fertig zu sein. Allerdings sind die Arbeiten witterungsabhängig, so dass im Bedarfsfall länger gebaut werden muss.

Die fünf Abschnitte der Baustrecke gliedern sich wie folgt auf: 1. Ortsausgang Freest bis Ortseingang Kröslin, 2. Ortsausgang Kröslin bis Abzweig Karrin/Hollendorf (K 24), 3. Abzweig Karrin/Hollendorf (K 24) bis Knoten Groß Ernsthof, 4. Knoten Groß Ernsthof bis Abzweig zur B 111/Gützkow (K 22/ „Bücklingsweg“), 5. Abzweig B 111/Gützkow (K 22) bis Ortseingang Wolgast. Die Ortslage Kröslin gehört nicht mit zum Umfang der Baumaßnahme.

Die Umleitungen erfolgen über die Kreisstraße 22 von Brünzow über Wusterhusen, Rubenow bis Groß Ernsthof und Groß Ernsthof bis B 111 und umgekehrt. Die Anliegerinnen und Anlieger werden vom Baubetrieb per Handzettel über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke während der jeweiligen Vollsperrung informiert. Der öffentliche Personennahverkehr ist ebenfalls betroffen und informiert seine Fahrgäste gesondert.

Überall weisen auf der Strecke Hinweis- und Umleitungsschilder auf die Baumaßnahme hin. Quelle: Tilo Wallrodt

Shuttlebusse für Schüler?

Schwierig gestaltet sich noch die Lösung für den Schülerverkehr. Morgens können die Busse mit den Schülerinnen und Schülern noch bis 8 Uhr durch die Baustelle fahren. Am Nachmittag sieht jedoch die Baufirma eigentlich keine Möglichkeiten, die Baustelle für den Rücktransport zu öffnen. Auch die UBB kann wegen fehlender Wendemöglichkeiten oder Ausweichstrecken auch keinen keinen Linienverkehr zum Schülertransport anbieten. Derzeit arbeiten alle Beteiligten einschließlich des kreislichen Straßenverkehrsamtes intensiv daran, eine Lösung bis zum Freitag für die Schülerbeförderung zu finden, um auch die Eltern noch rechtzeitig zu informieren. Im Gespräch sind Shuttlebusse, speziell für Kröslin.

Dass alle Seiten gewillt sind, einvernehmliche Lösungen für die Schülerbeförderung zu finden, zeigen die Absprachen zur Vollsperrung des Abschnittes Freest – Kröslin. Statt der ursprünglich angesetzten fünf Tage Vollsperrung wird nun versucht, die Bauarbeiten innerhalb von drei Tagen zwischen dem 18. und 20. Oktober durchzuführen. Voraussetzung sind aber geeignete Witterungsverhältnisse.

Kosten von über einer Million Euro

Die Restarbeiten auf der Strecke wie Fahrbahnmarkierung, Herstellung der Bankette und Schutzeinrichtungen sollen dann bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr halbseitig mittels Ampeln am jeweiligen Baufeld vorbeigeleitet.

Die Kosten für die Baumaßnahme auf der L 262 liegen bei 1,1 Millionen Euro und werden überwiegend vom Land Mecklenburg-Vorpommern getragen. Auftragnehmer ist die Firma ASA-Bau GmbH aus Greifswald. Die Baumaßnahme gehört damit zu sechs weiteren großen Straßenbauvorhaben auf dem Festland bzw. auf der Insel Usedom, die gegenwärtig realisiert werden und für die Kraftfahrer mehr Zeit einplanen sollten, wenn sie auf diesen Strecken unterwegs sind.

Von Cornelia Meerkatz