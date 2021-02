Achtung, Wildschweine: Stadt warnt erneut vor Bachen mit Frischlingen

Greifswald

Erneut haben sich zwei Wildschweinbachen im Greifswalder Stadtgebiet niedergelassen. Wie Wildtiermanager Heiko Gust mitteilt, haben sich die Tiere mit ihren Frischlingen in Eldena einen Unterschlupf im Gestrüpp unmittelbar hinter dem letzten Haus direkt am Studentensteig gesucht.

Entlang des Weges seien bereits chemische Vergrämungsmittel zum Einsatz gekommen. In Kürze sollen Hinweisschilder aufgestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Heiko Gust bittet die Hansestädter sich achtsam zu verhalten und wenn möglich, den Studentensteig in den nächsten drei bis vier Wochen zu meiden. Auf keinen Fall sollten die Tiere gefüttert werden, so Gust weiter.

Video zeigt, wie Wildschweinrotte mitten am Tag über beliebten Spazierweg fegt

Vor rund zwei Wochen wurde hinter der Sporthalle des Berufsbildungswerks ein Wildschwein gesichtet. Auch bei diesem Tier handelt es sich um eine Bache, zu der etwa fünf bis sieben Frischlinge gehören, wie Heiko Gust der OZ sagte. Das Tier sei nach wie vor dort unterwegs, deshalb sei weiterhin in dieser Gegend erhöhte Achtsamkeit gefragt, so Gust weiter. Erst vergangene Woche machte ein Video in dem sozialen Netzwerk Facebook die Runde, auf dem zu sehen ist, wie eine Wildschweinrotte mitten am Tag über die Pappelallee in Höhe der Christuskirche fegt.

Doch wie sollte man sich verhalten, wenn man auf die Tiere in der Stadt trifft? Wildschweine können sehr gut riechen, sehen aber schlecht und bemerken Menschen daher erst auf kurze Distanz, heißt es in der Pressemitteilung. In der Regel flüchten die Tiere. Falls das nicht passiert, rät die Stadt, auf sich aufmerksam zu machen und sich langsam zurückzuziehen. Die Tiere dürfen nicht in die Enge getrieben werden. Hunde sollen, dort wo sich die Wildschweine aufhalten, an der Leine geführt werden.

