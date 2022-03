Ärger der Riemser entlädt sich an Greifswalds Oberbürgermeister

Riemserort

Tiefe Spurrinnen und Löcher in der Fahrbahn, dazu ein fehlender Gehweg für Fußgänger und schließlich Autofahrer, die über das alte Kopfsteinpflaster brettern: Die Einwohner von Riemserort sind stinksauer. Seit Jahren kämpfen sie um eine Verbesserung der Verkehrssituation, insbesondere An der Wiek. Vergeblich. Die Sanierung der Straße im Eigentum der Hansestadt Greifswald ist nicht in Sicht. Auch eine zeitnahe Verkehrsberuhigung durch Tempo 30-Schilder scheint wenig aussichtsreich. Das hat die Sitzung der Ortsteilvertretung Riems am Montagabend einmal mehr verdeutlicht.

Anders als üblich fand die Beratung im Greifswalder Rathaus und im Beisein von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) statt. Der war gekommen, um sich die Sorgen der Bürger anzuhören und gleichzeitig Antworten auf Fragen zu geben. Doch was er als oberster Verwaltungschef zunächst vernehmen musste, war ein hartes Urteil: „Ich mache seit Jahrzehnten Kommunalpolitik und weiß, dass wir als Feierabendpolitiker bei den Verwaltungen nicht immer geschätzt werden“, sagte Franz Josef Conraths und fügte hinzu: „Aber ein so respektloser, abschätziger und widerwilliger Umgang mit Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren, ist mir noch nie untergekommen wie hier in Greifswald“, fand der Professor drastische Worte. Conraths ist Vizepräsident des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit (FLI) auf dem Riems und arbeitet seit 2019 als Einwohner ehrenamtlich in der Ortsteilvertretung mit.

Fassbinder verwahrte sich gegen derlei Angriffe. Die Mitarbeiter der Verwaltung seien für 60 000 Einwohner zuständig und damit für eine Vielzahl von Problemen. „Die Beschäftigung mit dem Ortsteil Riems ist überproportional“, sagte er. „Die Unterstellung, wir würden widerwillig etwas tun, muss ich zurückweisen“, so der OB.

Doch worum geht es eigentlich aktuell? Zuallererst um das Bemühen der Ehrenamtler, kurzfristig zwei Geschwindigkeitsanzeigegeräte mit Smileys im Ort aufzustellen. Es soll ein Appell an alle Autofahrer sein, nicht schneller als die erlaubten 50 km/h zu fahren. Wäre es nach den Riemser gegangen, hätten sie die Schilder über das Ortsteilbudget finanziert und schon längst installieren lassen. Doch laut Stadtverwaltung, informierte Ortsratsvorsitzende Marion Heinrich (Linke), sei dies nicht möglich gewesen.

Den Grund dafür konnte OB Stefan Fassbinder nicht benennen, versicherte aber, dass der Ortsteil zwei dieser Smiley-Tafeln erhalten werde. Der Zeitpunkt sei unklar: „Die Bürgerschaft hat dafür Geld in den Haushalt eingestellt. Ich gehe davon aus, dass sie noch in diesem Jahr kommen“, sagte er. Zugleich bezeichnete Fassbinder es als ungewöhnlich, diese Tafeln in Tempo 50-Zonen aufzustellen. In Greifswald etwa befinden sie sich in Tempo 30-Zonen.

Genau das ist ein weiterer wunder Punkt der Ortsteilvertretung: Das Gremium sprach sich zuletzt in seiner Septembersitzung wiederholt für eine Tempo 30-Zone für den gesamten Ortsteil aus. Ohne Erfolg. „Aus unserer Sicht ist es im Interesse der Sicherheit aller, weil ein Fußweg fehlt und starker Verkehr herrscht“, begründete Marion Heinrich noch einmal den Antrag.

Doch der OB erklärte, dass der Stadt aufgrund der gesetzlichen Regelungen die Hände gebunden seien: „Ich finde es auch unbefriedigend, dass wir als Kommune keinen Handlungsspielraum haben, um eine Tempo 30-Zone einzurichten. Ähnlich verhält es sich beim Zebrastreifen“, sagte er. Doch es gebe dafür nun einmal per Gesetz hohe Hürden und genau definierte Voraussetzungen, die in Riemserort nicht erfüllt seien. So habe beispielsweise die Geschwindigkeitsmessung keine überdurchschnittliche Überschreitung ans Licht gebracht. „Wir haben zweimal je 24 Stunden gemessen mit dem Ergebnis, dass sich 85 Prozent der Autofahrer an die 50 km/h halten“, sagte er. Auch die Lärmwerte seien bei den zwei Messungen nicht überschritten worden. Zudem sei die Straße an der Wiek kein Unfallschwerpunkt. Auch wenn ihr Zustand unbefriedigend sei, „ist er aber auch nicht so, dass Tempo 30 hier zwingend geboten ist“.

Ortsratsmitglied Christine Fast sieht das anders: „Wenn man im Dunkeln Gegenverkehr hat, dann erkennt man die Passanten auf der Straße erst in letzter Sekunde“, sagte sie. Ihr sei dies mehrfach passiert. „Schön, dass es noch keinen Unfall gab. Aber ich finde das martialisch, dass man erst einen toten Anwohner braucht, um zu reagieren.“ Sie wie andere auch forderten von der Stadtverwaltung, den Ermessensspielraum der Gesetze auszuschöpfen – unter dem Motto: Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Tempo 30-Schild aufstellen und basta!

Mit dieser Idee kann sich Stefan Fassbinder nicht anfreunden: „Es wäre fahrlässiges Verwaltungshandeln, wenn es keine Begründung gibt und wir es trotzdem tun“, erklärte er. Es wäre nur eine Frage der Zeit, wann Beschwerden bei der zuständigen Landesbehörde eingehen würden. Einwohner Dirk Schwarzrock, der seit etwa einem Jahr An der Wiek wohnt und die Zustände als katastrophal bezeichnet, plädierte am Ende dafür, den rechtlichen Weg zu beschreiten: „Wir können als Einwohner auch vor Gericht ziehen. Es ist der einzig gangbare Weg, denn wir kommen hier nicht weiter.“

Viel weiter als vor Jahren sind die Riemser auch nicht mit ihrem Problem des Straßenzustands gekommen. Seit mindestens acht Jahren kämpfen sie um eine Sanierung der Ortsdurchfahrt. Laut OB sind zwar Mittel für Planungsleistungen in den Haushalt eingestellt, wurde beim Land der Antrag auf Förderung eingereicht. „Doch erst, wenn uns das Land Fördermittel in Aussicht stellt, können wir in die Planung einsteigen.“ Selbst das aber bedeute dann noch keine Zusage von Fördermitteln. Im Klartext: „Wir stehen ziemlich am Anfang eines sehr langen Weges“, so der OB. Erfahrungen anderer Straßenbauprojekte zeigten: Es handelt sich oft um viele Jahre bis zum Baustart.

