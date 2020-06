Ärger um Corona-Regeln auf Usedom: Was Urlauber aus Risikogebieten aktuell beachten müssen

Insel Usedom/Greifswald

Nach dem Rauswurf von Urlaubern aus Corona-Risikogebieten auf der Insel Usedom hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Einreisekriterien für Gäste präzisiert. Die Verordnung stößt auf ein geteiltes Echo bei Ferienwohnungsbesitzern und teilweise auch Hoteliers, weil ein Großteil der Verantwortung auf die Gastgeber übertragen wird.

Nicht nur das: Das Gesundheitsministerium kassierte am Mittwoch Teile dieser durch den Landkreis präzisierten Einreisekriterien. So stellte das Ministerium klar, dass eine Nachtestung für Gäste aus Risikogebieten am Urlaubsort nicht möglich ist. Sie müssen unverzüglich das Bundesland verlassen, wenn sie ohne ärztliches Zeugnis nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist sind. Der Kreis hatte den Gästen eine solche Möglichkeit eingeräumt.

Welche Regeln gelten denn nun?

Eigentlich wollte der Kreis mit der Auslegung der Landesverordnung Klarheit schaffen, nachdem auf der Insel Usedom am Montag 14 Urlauber, unter anderem aus dem Kreis Gütersloh, nach Hause geschickt worden waren. Dass das Ministerium nun wiederum Teile klarstellte, will der Kreis nicht kommentieren. „Wir äußern uns dazu nicht mehr“, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Was gilt nun? So soll der Gastgeber mindestens einen Tag vor der Ankunft seine Gäste informieren, ob er einreisen darf. Kommt der Gast aus einem Risikogebiet, muss er bei der Einreise ein ärztliches Gesundheitszeugnis basierend auf einer Negativ-Testung über eine Covid-19-Erkrankung vorlegen, die nicht älter ist als 48 Stunden.

Postleitzahlen werden mit Buchung verglichen

Für Ulf Henze, Geschäftsführer von Usedom Travel, mit 550 Apartments und etwa 2000 Betten der größte Anbieter von Ferienwohnungen auf der Insel Usedom, ist das ein normaler Vorgang. „Wir überprüfen schon seit dem 27. Mai, wie in der Landesverordnung festgelegt, ob unsere gebuchten Gäste aus einem Risikogebiet kommen. Jeden Tag überprüfen wir die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institutes und lassen dann die dort genannten Postleitzahlen für Risikogebiete durch unser System laufen, um sie mit Buchungen abzugleichen“, sagt der Geschäftsführer.

Urlauber aus diesen Gebieten würden rechtzeitig konsultiert. „Wenn heute ein Landkreis als Risikogebiet ausgewiesen wird, schauen wir, ob aus diesem Landstrich für die kommende Woche Buchungen vorliegen und schreiben die Gäste sofort an bzw. telefonieren mit ihnen. Dann erfolgt unsererseits die Beratung zu den geltenden Bestimmungen in MV. Die allermeisten Gäste reagieren sehr verständnisvoll“, betont Henze.

Usedom Travel storniert kostenlos

Natürlich seien auch Urlauber dabei, die dann den gebuchten Aufenthalt stornieren. Man habe es bisher in solchen Fällen so gehandhabt, dass die Gäste ihr Geld zurückerhalten. Das zeuge von Wertschätzung gegenüber den Gästen. „Bisher konnten wir wegen der guten Nachfrage auch auf diese Weise frei gewordene Betten sofort wieder belegen“, schildert der Chef von Usedom Travel.

Entgegenkommen hat auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald gegenüber dem Ehepaar aus Gütersloh signalisiert, dass am Montag von der Insel Usedom nach Hause geschickt wurde. „Ich habe mit dem Rentnerehepaar noch einmal am Dienstag sehr ausführlich gesprochen. Sie sind am Sonntag 20 Uhr Richtung NRW gefahren und waren morgens 3 Uhr wieder zu Hause. Sie haben sich auch am Montag sofort bei ihrer heimischen Gesundheitsbehörde gemeldet“, berichtet Froitzheim.

Gemeinsam achtsam sein

Natürlich seien die Eheleute verärgert, aber zugleich auch einsichtig. Sie hoffen nun auf Kulanz und die Rückzahlung des Preises für das Urlaubsquartier. „Das unterstützen wir als Kreis, denn die Gäste, die das erste Mal hier waren, haben erklärt, wiederkommen zu wollen“, so der Landkreissprecher. Nach seinen Worten seien gerade auf Usedom Vermieter von Ferienwohnungen, Campingplatzbetreiber und Hoteliers sehr achtsam, um im Interesse der Gesundheit aller die Vorgaben des Landes einzuhalten.

Hotels überprüfen Gäste vor Urlaubsantritt

Krister Hennige, Vorsitzender des Dehoga-Regionalverbandes Vorpommern-Greifswald, der Hotels in Zinnowitz und Zempin betreibt, sieht in der Verordnung des Landkreises lediglich noch einmal das Herunterbrechen einer Landesverordnung aufs Kommunale. „Und diese Festlegungen gelten doch schon seit der Wiedereröffnung im Mai. Ich kenne aus unserer Branche auf Usedom kein Haus, das sich nicht daran hält. Dazu steht viel zu viel auf dem Spiel, nämlich unsere Existenz“, betont er.

Auch Toni Schulz, Chef des Eigenbetriebes der Gemeinde Ückeritz, bestätigt, dass täglich durch die Mitarbeiter kontrolliert wird, wo Risikogebiete ausgewiesen sind und welche Autokennzeichen dazu gehören. „Diese Kennzeichen gleichen wir dann mit unseren Buchungen ab und sprechen die Urlauber an. Bisher hat alles problemlos geklappt, auch wenn es natürlich ein enormer Mehraufwand ist“, wie er sagt. Ückeritz betreibt auf Usedom den größten Campingplatz mit 900 Stellplätzen.

Greifswalder Hotelier beklagt Umsetzbarkeit der Verordnung

Große Bedenken gibt es dagegen in Greifswald und Lubmin. „Von Gästen, die über Booking.com buchen, haben wir gar keine Adressen. Die erfahren wir erst, wenn der Gast bei uns am Tresen steht“, sagt der Greifswalder Hotelier Richard Paymans. „Theoretisch klingt das alles wunderbar, praktisch ist das aber schwer umsetzbar.“

Ein weiteres Problem: Was sei, wenn der anreisende Gast in einem Risikogebiet wie Gütersloh wohne, aber seine Meldeadresse in einem Nicht-Risikogebiet habe, fragt der Hotelier. „Wir sind Gastgeber und keine Polizisten“. Das Handling derzeit sei „wahnsinnig schwer“. Letztendlich müssten auch die Gäste Verantwortung übernehmen. Der Chef des Greifswalder Mercure-Hotels hat seine Mitarbeiter angewiesen, früh um sechs Uhr die Herkunftsorte mit den Risikogebieten abzugleichen.

Regelung „menschlich schikanierend“

Auch eine weitere Auslegung der Landesverordnung durch den Kreis kassierte das Ministerium. Diese Regelung sah vor, dass bei Gästen, deren Heimatort während des Urlaubs zum Risikogebiet erklärt wird, eine rückwirkende Prüfung der Risikolage zum Zeitpunkt der Abreise erfolgen muss. Der Gast soll das Angebot zum Test erhalten. Das Land stellte klar: „Die Person darf sich weiterhin ohne Einschränkungen in MV aufhalten. Eine nachträgliche Testung ist nicht erforderlich.“

Andrea Moritz, Chefin im Hotel „Seebrücke“ in Lubmin, beklagt enormen zusätzlichen bürokratischen und personellen Aufwand. Nicht nur das: Moritz findet die Regelungen für die Gäste auch „menschlich schikanierend“, weil deren Angaben immer und immer wieder hinterfragt werden müssten. Vielen sei inzwischen die Lust vergangen, in der Tourismusbranche zu arbeiten, so Moritz. Von ihren 18 Mitarbeitern hätten sieben bereits angekündigt, in einen anderen Job wechseln zu wollen. Man solle doch bitte an die Tourismusbranche keine höheren Anforderungen stellen als an andere Branchen, so die Hotelchefin.

Landeseinheitliche Regelung gefordert

Der Landestourismusverband sieht durch die Handlungsanweisungen des Kreises eine steigende Verantwortung der Gastgeber. „Aber dass grundsätzlich die Gastgeber verantwortlich sind, ist seit der Veröffentlichung der Landesverordnung klar“, sagt Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Dass die Daten der Gäste, die über die Internetportale buchen, dem Gastgeber nicht vorliegen, sei ein ungelöstes Problem. Deshalb sei es erforderlich, dass aus der Landesregelung von MV eine bundeseinheitliche Regelung werde, damit Druck auf die Internetportale ausgeübt werden könne, die Daten herauszurücken, so Woitendorf.

Dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seiner Auslegung der Verordnung vorgeprescht ist, hat nach all der Aufregung letztlich etwas Gutes. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales veröffentlichte am Mittwoch in einer verständlichen Sprache die geltenden Regeln, die für Gastgeber in allen Kreisen und kreisfreien Städten in MV gelten. Das ist ganz im Sinne des Landestourismusverbandes, der sich für eine landesweit einheitliche Auslegung der Landesverordnung ausgesprochen hatte.

Von Cornelia Meerkatz und Martina Rathke