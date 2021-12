Greifswald

Eine Demonstration der AfD rief am Montagabend zahlreiche Gegendemonstranten auf den Plan: Laut Polizeiangaben nahmen etwa 220 Menschen an der AfD-Demo teil, die sich gegen eine Coronaimpflicht stellte. Sie sahen sich mit mehreren hundert Gegendemonstranten konfrontiert. Die blockierten die ursprüngliche Route vom Südbahnhof aus durch die Beimlerstraße trotz mehrfacher Polizeiaufforderungen, die Strecke zu räumen. Die Personen standen, saßen und stellten sich mit Fahrrädern in den Weg.

Die Beamten entschieden, die Route zu ändern und die Demonstration nach 45 Minuten Wartezeit über die Heinrich-Hertz-Straße auf die Lomonossowallee und von dort auf die Anklamer Straße zur Europakreuzung umzuleiten. Insgesamt waren laut Angaben eines Polizeisprechers 480 Einsatzkräfte auf der Straße. Dabei waren nicht nur Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch die Bundespolizei und Beamte aus Hamburg zur Unterstützung angereist. Es kam laut Angaben des Arbeitskreises Kritischer Juristen zu drei Festnahmen. Betroffen waren demnach Teilnehmer der Gegendemonstration. Zwei von ihnen blockierten den Weg der AfD und hätten sich gegen Maßnahmen der Polizei gewehrt. Eine der beiden Festgenommenen musste nach der harten Maßnahme von einem Notarzt versorgt werden. Ein dritter Demonstrant soll eine Banane in die AfD-Demo geworfen haben.

Zur Galerie In Greifswald haben am 6. Dezember die AfD und Impfgegner bei zwei verschiedenen Veranstaltungen demonstriert. Besonders der AfD haben sich zahlreiche Gegendemonstrierende entgegengestellt.

Immer wieder versuchten Gegendemonstranten, sich dem Protestzug in den Weg zu stellen, was die Polizei meist verhinderte. Vereinzelt schafften es dennoch Menschen, sich auf die Straße zu setzen, ehe Beamte sie wegtrugen. Während die AfD mit Deutschlandfahnen und einem Banner mit der Aufschrift „Gegen Impfzwang“ an Häusern mit bunter Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern vorbeizog, skandierten Gegendemonstranten „Wir impfen euch alle!“ und „Haut ab!“. Die AfD-Demo reagierte ihrerseits mit lauten Sprechchören.

Massives Polizeiaufgebot begleitet Demonstration

Insgesamt waren sechs Mahnwachen in der Beimlerstraße, der Anklamer und Wolgaster Straße sowie an der Europakreuzung und am Mühlentor angemeldet. Für die Zeit zwischen 17.30 Uhr bis in den späten Abend waren der Südbahnhof und die angrenzende Beimler- sowie Hertzstraße für den Verkehr gesperrt. In der Warteschleife der Robert-Blum-Straße wurde ein temporäres Halte- und Parkverbot eingerichtet, Gäste wurden gebeten auf umliegende Parkflächen auszuweichen.

Die Zwischenkundgebung der AfD an der Europakreuzung wurde von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Hier ging es hitzig zu, als sich AfD-Demo und Gegenprotest wenige Meter entfernt voneinander befanden. Ein Mann mit einer Kamera versuchte sich den Rednern zu nähern, wurde jedoch von einem Teilnehmer mit einem Mundschutz in Deutschlandfarben konfrontiert und weggedrängt. Die Polizei schritt ein und trennte die beiden.

AfD: Nur Pharma-Unternehmen profitieren von Impfung

Ein Redner der AfD behauptete in seinem Beitrag, dass von der Impfung nur die Pharmakonzerne profitieren würden. Selbst die Linkenpolitikerin Sarah Wagenknecht wurde am Mikrofon gelobt, weil sie sich kritisch gegenüber einer Impfpflicht geäußert hatte.

An der Europakreuzung halten Teilnehmer einer AfD-Demo Deutschlandfahnen. Quelle: Christopher Gottschalk

In die Redebeiträge mischten sich Zwischenrufe wie „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“ und laute Buhrufe. Nach dem Ende der Kundgebung wurde die Nationalhymne gespielt und der Demonstrationszug durch die gesperrte Anklamer Straße geleitet. Von der Beimlerstraße aus ging es wieder zurück zum Südbahnhof, wo die Demonstration nach zwei Stunden endete. Immer wieder versuchten vereinzelte Gegendemonstranten auf dem Rückweg, die Straße zu blockieren – die Polizei reagierte, ohne zu zögern, und zog die Menschen teilweise rabiat weg.

Querdenker versammeln sich am Mühlentor

Wenige Meter entfernt von der Europakreuzung versammelten sich zeitgleich etwa 200 Greifswalder für eine eigenständige Montagsdemonstration in deutlich ruhigerer Atmosphäre. Auch hier ging es um die Ablehnung einer Impflicht. Mehrere Redner nutzten das offene Mikrofon. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort. Eine Ärztin aus Anklam berichtete von ihren Erfahrungen in ihrer Praxis und warb auf der Impfgegnerdemo für die Coronaimpfung. Sie wurde jedoch von den umstehenden Teilnehmern ausgebuht.

Von Philipp Schulz und Christopher Gottschalk