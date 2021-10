Greifswald/Usedom

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) will der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit einem zweiten Zaun aufrüsten. Dieser soll 500 bis 2000 Meter vom ersten entfernt liegen, um „eine Pufferzone zu schaffen, die wildschweinfrei ist“, so Landrat Michael Sack (CDU).

Die Trassierung, die Mitarbeiter des Veterinäramtes vorgenommen haben, stehe weitestgehend. „Wir hatten eine Abstimmung mit der Bundeswehr. Gerade zum Truppenübungsplatz Jägerbrück wird es einen erheblichen Teil des Lückenschlusses geben.“ Das bedeutet, dass auch die Bundeswehr mithilft, um zu verhindern, dass die ASP in die Region gelangt.

„Wir schneiden sehr viele Privatgrundstücke“

5,8 Millionen Euro sind für den Zaun, der künftig oberhalb der Autobahn 11 entlangführen soll, vorgesehen. Finanzierung und Bau werde das Land übernehmen, so Sack weiter. Doch ganz so einfach wird das Vorhaben wohl nicht. „Wir können nicht mitten über die Feldblöcke gehen, sondern müssen uns entlang der Kreis- und Landesstraßen orientieren“, erklärt Sack. Eine weitere Schwierigkeit: „Wir schneiden sehr viele Privatgrundstücke. Das ist sehr viel aufwendiger“, so der Landrat weiter.

Wann genau mit dem Bau begonnen werden soll, stehe noch nicht fest. Zunächst müsse eine Ausschreibung erfolgen. In Deutschland sind bislang über 2000 Fälle der Afrikanischen Schweinepest aufgetreten. Mitte Juli dieses Jahres hat sich der Verdacht auf ASP auch bei drei Hausschweinen in Brandenburg bestätigt. Die Tierseuche, die für den Menschen ungefährlich ist, rückt also immer weiter vor.

Bislang fehlt noch ein Anschluss aus Brandenburg

Um eine Übertragung auch aus Richtung Polen zu verhindern, wurde im Sommer vergangenen Jahres ein rund 1,70 Meter hoher Wildschutzzaun in Vorpommern-Greifswald aufgestellt, der in Kamminke am Stettiner Haff beginnt und in Ahlbeck in der Düne endet.

In diesem wurden 15 Tore eingebaut, damit Einheimische und Touristen weiterhin die Grenze überqueren können. Doch der Druck komme nicht nur von der polnischen Seite, sagt Michael Sack. „Das Problem ist, dass die Uckermarker Seite den Anschluss noch nicht an unseren Zaun gemacht hat.“ Das soll jedoch demnächst geschehen.

