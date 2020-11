Ahlbeck: Junge Köche versuchen sich an einer Kürbissuppe

Ahlbeck

In Zeiten von Corona sind auch die Kleinen in vielem eingeschränkt, so finden für die Kita Kinder auch derzeit keine Ausflüge und Wandertage, Laternenumzüge oder Ähnliches statt. Die Kinder der AWO-Kita Ahlbecker Inselspatzen lassen sich ihre Laune davon aber nicht vermiesen. In ihrem Herbstprojekt lernte die Kindertheater-Gruppe viel darüber, was man im Herbst alles ernten kann und wie es verarbeitet wird.

Um selbst mal ans Werk zu gehen, wurden die Kleinen in der Küche aktiv und kochten sich eine Kürbissuppe passend zu Herbst, Halloween und Erntedank. Die Kinder brachten Hokkaidokürbisse, Möhren und Ingwer mit und alles wurde unter achtsamer Aufsicht geschnitten, gekocht und natürlich auch verzehrt. Lecker war’s.

Von Cornelia Meerkatz