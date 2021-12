Ahlbeck

In der Ostseetherme Ahlbeck auf der Insel Usedom findet am Sonnabend, den 4. Dezember, ein großer Sonderimpftag statt. Das Besondere daran: Es wird ohne Termin geimpft, als Impfstoff steht ausschließlich Moderna zur Verfügung. Nur in Ausnahmefällen kann Biontech verimpft werden. Von 10 bis 16 Uhr sollen mehrere hundert Impfungen durch Impfteams des Kreises vorgenommen werden. Es werden Erst-, Zweit- und auch sogenannte Boosterimpfungen (Auffrischungsimpfungen) vorgenommen. Für die Impfwilligen stehen an der Therme Parkplätze bereit.

Weitere Impfaktionen in der Gemeinde Heringsdorf sind für den 10. und 17. Dezember geplant. Die Impfungen finden dann jeweils von 10 bis 18 Uhr im Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom in der Waldstraße in Bansin statt. Für beide Impfaktionen ist eine Terminvereinbarung über die Impf-Hotline des Landes erforderlich. Die Telefonnummer lautet: 0385 / 20271115. Verimpft wird auch bei diesen Angeboten ausschließlich Moderna.

Von Cornelia Meerkatz