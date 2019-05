Zirchow

Mit einer Dusche durch die neue betriebseigene Feuerwehr des Flughafens Heringsdorf wurde am Sonnabend der erste Airbus aus der Schweiz, ein neuer A 220, auf der Insel Usedom begrüßt. Die Dusche ist ein traditionelles Ritual im Fluggeschäft, wenn der Airbus seinen ersten Anflug auf Heringsdorf hat. Die Gäste aus Zürich trafen mit Swiss, einer Lufthansa-Tochter, um 13.50 Uhr auf dem Flughafen Heringsdorf in Zirchow ein.

Am Sonnabend landete der erste Airbus A220 aus Zürich auf der Insel Usedom. Er wurde auf dem Flughafen Heringsdorf zünftig von der betriebseigenen Feuerwehr mit einer Dusche begrüßt. Quelle: Tilo Wallrodt

Heringsdorfs Bürgermeister Lars Petersen, der Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH Michael Steuer und Flughafen-Geschäftsführer Dirk Zabel sowie Hoteliers der Insel begrüßten die ersten Schweizer Urlauber mit einem kleinen Willkommensgeschenk und versicherten angesichts des Regengusses, der niederging, dass während der kommenden Urlaubstage ganz bestimmt die meiste Zeit Sonnenschein. Die Gäste seien schließlich ja auf der Sonneninsel zu Besuch.

Flugkapitän Christoph Ulmer war ganz begeistert von der Insel. „Der Anflug war traumhaft. Wir hatten eine tolle Sicht und konnten uns schon von oben von der Schönheit Usedoms überzeugen. Hier gibt es ganz viel Grün und dazu noch das Meer – herrlich.“ Ulmer und seine Crew bedauerte nur, dass es nach eineinhalb Stunden Flug und einer Stunde Aufenthalt schon zurück nach Zürich ging. „Aber ich möchte unbedingt mal mit der Familie hier Urlaub machen, auch, weil wir hier so sehr freundlich aufgenommen wurden“, sagte er. Unter den Fluggästen – die 125 Plätze der Swiss-Maschine waren zur Hälfte gefüllt – waren mehrere Schweizer, die beim Urlaubsaufenthalt auf Usedom „Wiederholungstäter“ sind. Bis September fliegt Swiss jeden Sonnabend die Insel Usedom an.

Zur Galerie Auf dem Flughafen Heringsdorf ist am Sonnabend erstmals ein Swiss-Airbus des Typs A 220 gelandet. Gäste aus Zürich haben bis September einmal wöchentlich die Möglichkeit, die Insel Usedom anzufliegen.

Die A220-Flugzeuge setzen dank neuster Technologien bei Triebwerken, Systemen und Materialien neue Maßstäbe im Bereich Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. „Es ist das modernste Flugzeug, was in diesem Segment auf dem Markt ist“, lobte auch Flugkapitän Christoph Ulmer. Allein der Kerosinverbrauch sei um ein Viertel niedriger als bei anderen Flugzeugen gleicher Größe, betonte Swiss-Sprecher Florian Flämig, der ebenfalls mit auf die Insel gekommen war. „Toll ist auch, dass die Fluggäste im A 220 deutlich mehr Innenraumkomfort haben, speziell auch bei der Ablage fürs Handgepäck“, so Flämig. Auch Jürgen Siebenrock, einer der Manager der Lufthansa-Gruppe, ist von der neuen Fluglinie auf die Insel Usedom angetan: „Wir freuen uns, dass wir mit dieser neuen, attraktiven Verbindung Schweizer Gäste in die exklusiven Bäder an der Ostsee fliegen dürfen.“

Der neue Airbus des Typs A220 von Swiss landete am Sonnabend erstmals auf Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Am Wochenende begann auch für die Dortmunder Inselfans der Charterverkehr mit einer Bombardier DH8-Q400. Swiss fliegt bis September Urlauber von Zürich nach Usedom fliegen. Alle anderen Verbindungen werden bis zum 26. Oktober bedient. 2018 nutzten 31038 Fluggäste den Heringsdorfer Flughafen, davon 15.279 Linienflugpassagiere.

Cornelia Meerkatz