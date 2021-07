Akrobatik, Jazz und Salsa: Das ist Greifswalds neue Tanzschule

Greifswald

Erhöhter Pulsschlag, Aufregung und Vorfreude: Was Alexander Leutloff seinen Kunden bieten will, hat der Jungunternehmer in den vergangenen Monaten auch selbst erlebt. Leutloff eröffnet am Montag seine Tanzschule Dance Academy im Domcenter. Dort finden Interessierte Tanzkurse für jeden Geschmack und jede Altersgruppe.

Breakdance auch für Kinder, Jazz Dance, Salsa, Ballett, Hip-Hop über Fitnesskurse bis hin zu Paartanz und schmerzfreiem Bewegen umfasst die Palette. Ende August soll musikalische Früherziehung für Kinder ab zwei Jahren dazukommen. „Tanzen ist generationsübergreifend. Wie schaffen wir es am Besten, viele Generationen an einen Ort zu bringen, ohne dass es an Energie und Vibe verliert? Dafür haben wir jetzt ein gutes Konzept gefunden“, sagt Leutloff, der selbst Tanzlehrer ist und Erfahrungen in Schauspiel und Gesang hat.

Mehrere Tanzräume stehen bereit

In den Räumen in der zweiten Etage des Domcenters laufen auf den rund 1000 Quadratmetern die letzten Vorbereitungen. Schmuckstück ist ein Tanzraum im vorderen Bereich, der komplett offen ist oder mit verschiebbaren Glasscheiben abgetrennt wird. „Das kann man auch als Bühne nutzen“, blickt Leutloff voraus. Alle Räume sind mit Schwingböden ausgelegt, der einen Teil der Kraft bei Sprüngen oder Stürzen aufnimmt. Ein Bereich wird mit einer dick gefederten Matte ausgelegt, um spektakuläre Bewegungen wie Saltos einzuüben. Zwei weitere Tanzräume stehen bereit, die dank verschiebbarer Wände zu einem großen Saal mit über 200 Quadratmetern Fläche werden.

Damit nicht genug: Ein Yoga- und Pilatesbereich lädt zu ruhigeren Kursen ein. Eine Liege- und Sitzwiese mitten zwischen Tanzräumen und Café bietet Platz zum Verweilen. „Wir wollen in den kommenden Tagen noch schallschluckende Elemente einbauen. Damit zum Beispiel der Vater, der seine Töchter zum Tanzen bringt, währenddessen in Ruhe arbeiten kann.“ Im Café finden Besucher Wlan, Kaffeevariationen, Getränke, gesunde Snacks und ab August auch Fitnesstorten, die keine Zuckerbomben sind.

Buchung vor Ort oder per App

Mit einer Flatrate bezahlen die Tanzschüler die Kurse, wenn sie möchten. Eine unbegrenzte Zahl Kurse steht dann zur Verfügung. Zur Auswahl stehen zudem Pakete mit sechzehn, acht oder vier Kursen pro Monat, die zwischen 39 und 119 Euro im Monat kosten. Einzeltickets sollen 14 Euro kosten, gebucht wird vor Ort oder per App. Mit insgesamt 17 Tanzlehrern und Tanzlehrerinnen sowie weiteren studentischen Mitarbeitern startet der Betrieb.

Er habe das alles nicht allein geschafft, betont Leutloff. Kindheitsfreundin Henrike Birkholz (21) und Vincent Fischer (24) arbeiten für die Tanzschule, seine Schwester und andere Freunde halfen mit. „Das sind die loyalsten und besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Sie haben zu mir gehalten, auch wenn wir Tiefs durchgemacht haben, kurz vor der Insolvenz standen oder sich der Bau verzögert hat“, blickt er zurück.

Filiale in Schwerin geplant

Es sei unfassbar, dass sich die Türen bald öffnen, freut sich Henrike Birkholz auf die Eröffnung. „Wir hatten dieses große Ziel vor Augen, haben uns einen Plan gemacht und darauf hingearbeitet. Deswegen haben wir Rückschläge gut verkraftet.“

Die Idee entstand bereits vor einigen Jahren. Damals lernte Leutloff an der Theaterakademie in Zinnowitz. „Das Tanzen hat mir so sehr gefehlt, dass ich eine urbane Tanzschule hier aufbauen wollte.“ Als er die passenden Räume der ehemaligen Bowlingbahn im Domcenter gefunden hatte, kam die Corona-Pandemie dazwischen. Ende 2020 begannen die Umbauarbeiten im Domcenter von Eigentümer Rolf Elgeti. Eine mittlere sechsstellige Summe habe Leutloff in den Umbau gesteckt, sagt der Gründer der Dance Academy. Der junge Mann blickt derweil nach vorne und plant eine zweite Filiale in Schwerin, um sein Tanzangebot in die Landeshauptstadt zu bringen.

Von Christopher Gottschalk