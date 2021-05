Greifswald

Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die Kreistagsmitglied Erik von Malottki (SPD) zum Ende der Kreistagssitzung am späten Montagabend erhebt. Er will Mails gelesen haben, die Landrat Michael Sack (CDU) erneut belasten, mehr in der Inzidenz-Affäre gewusst zu haben, als dieser selbst zugeben mochte.

„Aus meiner Sicht spricht einiges dafür, dass die dritte Welle, die unseren Landkreis ja sehr stark getroffen hat, auch durch eine mangelnde Kontaktnachverfolgung so stark geworden ist“, erklärt Malottki, der auch für den Bundestag kandidiert, in Richtung Sack.

Rückblick: Der grüne Landtags-Kandidat und direkter Konkurrent um ein Direktmandat von Michael Sack in Greifswald, Hannes Damm, will Mitte März herausgefunden haben, dass es deutliche Abweichungen zwischen der vom Lagus gemeldeten Inzidenz und der des RKI gibt. Der Vorwurf: Der Kreis meldet positive Corona-Fälle zu spät, um die Inzidenz gering zu halten.

Eine Prüfung durch das Lagus Anfang April, angeordnet von MV-Gesundheitsminister Glawe (CDU), ergab dann, dass die Kontaktnachverfolgung des Kreises tatsächlich langsam war, weil sie alle 70 Fragen aus dem Fragenkatalog für Infizierte abgefragt hätten, bevor eine Meldung an das Lagus rausging. Dadurch sei die Verzögerung von mehreren Tagen und eine „falsche“ Inzidenz entstanden.

Landrat: Wir sind davon ausgegangen, alle 70 Fragen liefern zu müssen

Das Lagus will alle Gesundheitsämter im Land bereits im Januar informiert haben, dass nur sechs der Fragen wirklich notwendig sein. Sack erklärte direkt nach der Prüfung am 8. April schriftlich über die Pressestelle des Landratsamtes: „Bei dem Versuch, den vorgegebenen Fragekatalog möglichst vollständig zu bearbeiten, haben wir zu viel Zeit verloren. Wir sind davon ausgegangen, dass wir 70 Einzelpunkte bei der Befragung von positiv getesteten Menschen auf einmal liefern müssen.“

Von Malottki traute der Sache nicht und beantragte Akteneinsicht. Dort will er auch die Mail des Lagus gesehen haben, die am 26. Januar 2021 an alle Gesundheitsämter ging und erklärte, dass nur sechs, nicht alle 70 Fragen abgefragt werden müssten. „Durch die Akteneinsicht hat sich ergeben, dass das Lagus seit November immer wieder auf Probleme in der Kontaktnachverfolgung hingewiesen hat“, erklärt der SPD-Genosse und schließt mit dem Vorwurf: „Zudem war sichtbar, dass die Kontaktnachverfolgung gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen habe.“ Dies sei laut von Malottki vom 29. März an für 16 Tage der Fall gewesen.

Kreistagsmitglied fordert Aufklärung für langsame Kontaktnachverfolgung

Laut von Malottki müssen nun mehrere Fragen beantwortet werden. Ein Fragenkatalog der SPD im Sozialausschuss sei bereits aus seiner Sicht nur unzureichend und widersprüchlich beantwortet worden. Deswegen wolle er nun wissen, warum die Nachverfolgung nicht geklappt habe und was der Landrat darüber wisse.

Statt Sack selbst antwortet jedoch Karina König, Sozialdezernentin in der Kreisverwaltung. Sie bestätigt zunächst die Existenz der fraglichen Mail vom 26. Januar dieses Jahres. „Es gibt eine Mail, die Anfang des Jahres besprochen wurde“, so Kaiser. Es sei auch richtig, dass vom Lagus die Information, eine Meldung von sechs Grundfragen würde genügen, an die Gesundheitsämter gegangen sei, erklärt die Dezernentin weiter.

„Die Mail ist bei der Kollegin angekommen, es gab im Haus aber erst die Festlegung, das Meldeprozedere in zwei verschiedenen Stufen umzustellen“, so Kaiser. Das sei im April nach den Gesprächen mit dem Lagus geschehen. Warum der Inhalt der Mail erst spät nach erneuter Prüfung des Lagus umgesetzt wurde, blieb am Montagabend zunächst offen.

Von Philipp Schulz