Kinder probierten sich beim Aktionstag in Greifswald aus

Greifswald

Boxen macht stark: Beim gestrigen Aktionstag für Kinder und Jugendliche im Takt in Schönwalde 1 konnten die Kinder in viele Freizeitaktivitäten reinschnuppern. Neben Boxen und Handball stand auch das weniger bekannte Disc Golf auf dem Programm. Alle Kinder sollten die Chance haben, sich auszuprobieren und dabei auch an sich zu wachsen, sagte die Integrationsbeauftragte der Stadt Greifswald, Anna Gatzke. Zudem sollte der Aktionstag im Rahmen der Interkulturellen Wochen auch Kinder mit Migrationshintergrund ansprechen und zeigen, wie viele Freizeitangebote es in Schönwalde 1 überhaupt gibt. Trotz der parallel stattfindenden Klima-Demo war Anna Gatzke mit der Beteiligung sehr zufrieden. „Die Resonanz hat mich positiv überrascht. Es sind sehr viele Kinder gekommen.“ Gestern hatte der Weltkindertag 30-jähriges Jubiläum. Die Rufe nach der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz werden dabei immer lauter. Heute werden die Interkulturellen Wochen mit einem Fußballturnier im Volksstadion fortgesetzt. Start: 10 Uhr.

Von Maurice Toptschian