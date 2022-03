Aktionswochen: In Greifswald ein Zeichen gegen Rassismus setzen

Greifswald

Am 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus – und anlässlich dieses Tages beteiligen sich in Greifswald viele Akteure an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“. Durch das vielfältige Veranstaltungsangebot findet das Programm bundesweit zwei Wochen lang statt: 14. März bis 27. März. Auch in Greifswald engagieren sich zahlreiche Vereine und Institutionen. Sie bieten verschiedene Veranstaltungen an, um sich mit Gegnern und Opfern von Rassismus zu solidarisieren.

Seit dem 1. März kann man die Ausstellung: ,,Grenzerfahrungen – Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ in der STRAZE, Stralsunder Str. 10, besuchen. Die 16 Einzelplakate zeigen die Hürden der europäischen Flüchtlingspolitik.

In den zwei Wochen kann man sich den Film „Ivie wie Ivie“ an mehreren Tagen anschauen. Es geht in dem Film um die afrodeutsche Ivie, die ihre Halbschwester Naomie trifft. Durch den Tod ihres gemeinsamen Vaters und seiner Beerdigung in Afrika muss sich Ivie mit ihren Wurzeln auseinandersetzen. Den Film zeigt die STRAZE am Montag, 14. März, 20 Uhr und am Mittwoch, 16. März ist er zur gleichen Zeit in der „Kiste“, Makarenkostraße 49 zu sehen. Sonntag, 20. März zeigt ihn die Greif-Grundschule, Max-Planck-Straße 8, um 16.30 Uhr.

Am Dienstag, 15. März, um 17 Uhr, findet die Diskussion,,Lagebild Rassismus – Wo steht Greifswald? Was kann Greifswald tun?“ in der Fischerschule, Einsteinstraße 6, statt. Die Vertreter der Stadt, der Partnerschaft für Demokratie und der Friedrich-Ebert-Stiftung MV wollen diskutieren, wo sich in unserer Gesellschaft Diskriminierung und Ausgrenzung zeigen und wie man als Zivilgesellschaft in MV dem entgegenwirken kann. Grundlage der Diskussion ist laut Ankündigung die aktuelle Studie ,,Lagebild Rassismus in MV“ der Hochschule Neubrandenburg.

Der mehrfach ausgezeichnete Jugendroman „The hate u give“ von Angie Thomas lesen Charlize Eke und Jola Herklotz vor. Die 16-jährige Starr musste den Tod ihres besten Freundes Khalil durch einen Polizisten mitansehen. Daraufhin entdeckt sie die Macht ihrer eigenen Stimme. Die Lesung findet am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr, an der Jacobi-Kirche 6a, statt.

Kinder- und Jugendbeirat lädt zur Diskussion über Rassismus ein

Auch für die Jüngeren ist etwas dabei. Am Samstag, 19. März, 16.30 Uhr, läuft der Film „Zu weit weg“ in der STRAZE. Der Film wird Kindern ab 10 Jahren empfohlen. Er erzählt die Geschichte des elfjährigen Ben, der sich auf seiner neuen Schule mit Tariq, einem Flüchtlingsjungen aus Syrien anfreundet.

Passend dazu findet das K inder- und Jugendforum „Lasst uns über Rassismus reden!“ am Montag, 21. März, um 16.30 Uhr, im Jugendzentrum TAKT, Joliot-Curie-Straße 3, statt. Der Kinder- und Jugendbeirat möchte über Erfahrungen, Meinungen, Erkenntnisse und Denkweisen zum Thema Rassismus sprechen.

Am Donnerstag, 24. März, ab 15 Uhr, kann man sich im Bürgerschaftssaal, Markt 15, einen Vortrag zu „Haben Betroffene rechter Gewalt eine Lobby?“ anhören. Es soll die Situation der Betroffenen mehr thematisiert werden, da zu oft die Täter im Mittelpunkt der Medien stünden. Der Verein LOBBI unterstützt jene Betroffenen und möchte die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren.

Von Maret Becker