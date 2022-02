Akute Einsturzgefahr: Nach Jahren wird die Villa am Greifswalder Hansering abgerissen

Greifswald

Die Ruine in der Schützenstraße 5 wird seit Mittwoch, 9. Februar, abgerissen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits seit August letzten Jahres ist der Wendehammer in der Schützenstraße gesperrt, weil Teile der Ruine der Nummer 5 drohen, auf die Straße zu stürzen. Zur Beseitigung der bestehenden Gefahrenlage habe die untere Bauordnung den Abriss angeordnet, heißt es in einer Mitteilung. Ziel sei es, die Arbeiten bis Ende Februar 2022 abzuschließen, sodass die Schützenstraße dann wieder komplett für den Verkehr freigegeben und von allen genutzt werden könne.

Nach wenigen Stunden war das Gebäude bereits abgerissen. Quelle: Philipp Schulz

Erhebliche Einschränkungen

Zuletzt habe es erhebliche Einschränkungen für die übrigen Anlieger der Schützenstraße gegeben, weil die Müllentsorgung die Straße aufgrund der Sperrung des Wendehammers nicht mehr befahren konnte und die Anlieger deshalb ihre teilweise großen Tonnen bis zur Friedrich-Loeffler-Straße schieben mussten. Weitere Informationen zum Grundstück oder Gebäude der Schützenstraße 5 könne die Stadt aufgrund eines laufenden Verfahrens nicht geben.

Von OZ