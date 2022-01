Greifswald

Wer in Greifswald schon einmal einen Döner essen wollte, wird das grüne Logo kennen, das hell über einigen der zahlreichen Imbisse leuchtet. „Alex’s“. Ob Bistro, Imbiss oder Deluxe – der Name ist in der Stadt ein Begriff. Allein fünf Läden mit dem Namen stehen zur Wahl, bei der OSTSEE-ZEITUNG Greifswalds bester Döner zu werden. Stellt sich die Frage: Wer ist eigentlich Alex?

In dem neuesten der Geschäfte herrscht bereits vormittags ein geschäftiges Treiben. Das Kebap dreht sich am Spieß, der frische Baklava wartet in der Auslage. An einem der Tische sitzt ein gut gekleideter Mann in Weste und Hemd. Ein kurzer ordentlich getrimmter Bart rahmt das stetig grinsende Gesicht. Der Mann ist Serkan Selcuk und er kennt die Antwort, wer Alex ist.

Alex’s Döner: Den ersten Laden gab’s in Grimmen

Er hat das Franchise gegründet und aufgebaut. Begonnen hat die Geschichte aber nicht in Greifswald, sondern in Grimmen. Im Jahr 2002 eröffnet Selcuk hier seinen ersten Döner-Imbiss. Zwanzig Jahre war er damals alt und verkaufte die ersten Fladenbrote mit Gemüse, Soße und Fleisch für 2,80 Euro das Stück. Ein Jahr zuvor war er aus der Türkei nach Deutschland gekommen, arbeitete erst bei seinem Onkel, bevor seine Schwiegereltern ihn mit dem ersten eigenen Geschäft unterstützten.

Auf die Frage, was ihn zu dem Schritt gebracht hat, sagt er heute nur lachend: „Wir hatten keine andere Möglichkeit, wir mussten ja arbeiten.“ Einfach sei es nicht gewesen, gibt er zu. Die Sprache war schwierig und es gab nicht die gleichen Möglichkeiten wie heute. Aber er blieb dran.

Serkan Selcuk legt Wert auf Qualität. Auch das Baklava - eine süße arabische Nachspeise - wird jeden Tag frisch gemacht. Quelle: Philipp Schulz

Den letzten Döner schnitt er 2015, seitdem ist das Geschäft zu groß, die Aufgaben zu vielfältig geworden, als dass er noch die Zeit hätte. Deswegen hat Selcuk sich auch für ein Franchise entschieden. Hinter der Idee versteckt sich ein einfaches Konzept, das auch große andere Fast-Food- und Burgerketten anwenden. Selcuk bereitet den neuen Laden vor, die Logos, die Speisekarte, die Verträge mit den Lieferanten. Ein anderer pachtet dann den Imbiss und leitet das tägliche Geschäft.

Qualität ist ihm dabei besonders wichtig, erklärt Selcuk. Bei allen Alex-Imbissen gibt es Kebap Art. Heißt, dass das Fleisch zu einem Teil aus Kalb besteht. Bei anderen gebe es teilweise noch andere Mischungen, die günstiger sind. Er bezahlt die wenigen Euro pro Kilo gerne mehr – für die Kunden.

Noch vor fünfzehn Jahren sah es nicht nach dieser Erfolgsgeschichte aus. Erst 2008 fasste Selcuk Fuß in Greifswald. Der erste Imbiss wurde am Hauptbahnhof eröffnet. Dann 2014 in der Gützkower Landstraße, dann in der Anklamer Straße, im Möwencenter und zuletzt im Schuhhagen.

Der Döner ist ein sozialer Faktor

Heute arbeiten 30 Leute für Alex’s Franchise. Selcuk sagt das aber nicht so. Er formuliert, „sie leben von dem Konzept.“ Diese Tatsache erfüllt ihn offensichtlich mit Stolz. Döner ist nicht nur ein beliebtes Fast Food. Durch die engmaschige Verbreitung sind die Läden auch wichtig für die Nachbarschaft. Ein Beispiel? Seit Jahren gibt es an der Ecke Anklamer Straße/Hans-Beimler-Straße einige schäbige Baracken. Eine ist mittlerweile ein neuer Dönerladen – natürlich Alex. Auch die zweite soll bald weichen und für ein neues Konzept Platz machen: Alex Eis und Café mit neuem Haus und Terrasse. Auch ein Barbier gehört inzwischen zum Geschäft dazu. Das reiche aber.

Gastronomie sei schwer geworden, gutes Personal rar, erklärt Selcuk. Auch ein Grund, warum er Fan des Franchise ist. Dabei nimmt er gerne Leute auf, gibt ihnen Arbeit. Nach 2015 haben besonders viele bei ihm angefangen. Zwei von den Geflüchteten leiten nun selbst Alex’s Imbisse. „Sie haben nach Arbeit gefragt und dann für noch jemanden, der Arbeit brauchte, und noch jemanden.“ Für ihn war die Hilfe wichtig.

Der Name Alex’s Döner ist eine Hommage

Doch wer ist nun Alex? Sein Zweitname ist es nicht. Ein Patent aber schon. Der Name, das Logo – das seine Frau entworfen hat, wie sie so vieles designt für das Unternehmen – sind seit Jahren schon patentiert.

Dabei gehört er jemand sehr Bekanntem. „Als ich einen neuen Laden aufmachen wollte, habe ich einen neuen Namen gesucht. Überall stand Istanbul-Döner, Antalya-Döner, Ali Baba-Döner. Ich dachte nur: ‚Was soll das?‘.“ Also entschloss sich Selcuk, einer Legende ein Denkmal zu setzen. Alex ist nach dem brasilianischen Fußballer Alex benannt. Der spielte von 2004 bis 2012 für den türkischen Verein Fenerbahçe Istanbul und schoss in 245 Spielen 135 Tore. Selcuk mochte den Spieler und entschied kurzerhand, dass seine Imbisse nun so heißen sollen – der Erfolg gibt beiden recht.

Von Philipp Schulz