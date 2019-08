Gützkow

Dauerpatient Kosenowsee. Wieder einmal breitet sich auf dem 16 Hektar großen Freizeit- und Badegewässer am Gützkower Stadtrand ein großer Algenteppich aus. Zwar rückte der Angelsportverein „ Petri Heil“ in diesem Jahr bereits zu vier Arbeitseinsätzen aus, um das Grün aus dem See zu fischen. Doch das Wachstum der Algen setzt sich weiter fort. Am Wochenende war der nördliche Bereich des Gewässers komplett dicht. Hans-Peter Körner, Vorsitzender des 130 Mitglieder zählenden Vereins, betrachtet das mit Sorge: „Wenn das so weitergeht, kippt der See. Dann verändert sich der ph-Wert dermaßen, dass darin kein Lebewesen mehr existieren kann.“ Es wäre das Aus für Hecht und Barsch, Karauschen und Rotfedern ...

Hochsommerliche Temperaturen am Sonnabendnachmittag – aber nur ganz wenige Badegäste am Kosenowsee. Quelle: HGW

Doch nicht nur aus Anglersicht wäre diese Entwicklung fatal. Der Gützkower Paul Wendt, Vater von zwei Kindern im Alter von neun und zwölf Jahren, beobachtet seit Langem mit Bedauern, dass viele Einheimische lieber nach Jarmen fahren, anstatt vor Ort zu schwimmen. Der Kiessee dort ist glasklar, lockt seit jeher eine Vielzahl von Badelustigen an. Am Kosenowsee indes tummeln sich selbst bei hochsommerlichen Temperaturen nur wenige Gäste. Ferienkinder machen sich rar, zumal auch kein Rettungsschwimmer mehr am Ufer Wache hält. „Baden auf eigene Gefahr!“ Der Imbiss am Eingang – verwaist. Das jüngst aufgebaute Volleyballnetz, das früher am mittlerweile geschlossenen Jugendklub zu finden war – am Sonnabend ebenfalls ohne Aktivität.

Mit Eigeninitiative gegen das Kraut

Deshalb suchte der 37-jährige Familienvater die jüngste Stadtvertretersitzung auf und fragte: „Was können wir gemeinsam tun, um die Attraktivität des Sees und der Badestelle zu erhöhen?“ Er selbst habe als Mitglied des Angelsportvereins bereits an einem Arbeitseinsatz teilgenommen und später in Eigeninitiative mit einem alten Kartoffelkorb Algen aus dem See entfernt. „Das ist ziemlich einfach und geht gut“, sagt er. Doch schnell sei auch klar geworden: Um Abhilfe zu schaffen, seien wesentlich mehr Helfer erforderlich.

Auch am Bootssteg des Angelvereins breiten sich die Algen massiv aus. Quelle: HGW

„Es wird immer wieder Algen im See geben“, stellt Bürgermeisterin Jutta Dinse klar. Ein seit Jahren auftretendes Phänomen, da das Gewässer keinen Zu- und Abfluss habe. Die Stadt veranlasse jedes Jahr das Grasmähen vor der Badestelle. Erst vor vier Wochen kam ein beauftragtes Amphibienboot zum Einsatz. Nur am grundsätzlichen Problem ändere das nichts. In vergangenen Jahren seien zuhauf ABM-Kräfte am See tätig geworden. Aber diese Zeiten seien vorbei. „Ich kann nicht jeden Tag die Stadtarbeiter dorthin schicken. Denn es gibt ja auch noch mehr zu tun“, sagt sie, versichert aber, das Thema erneut mit dem Anglerverein zu besprechen.

Der kümmert sich derweil bereits um eine Lösung. Denn der ASV ist auch Pächter des Sees, hat einen noch bis 2023 laufenden Vertrag mit der Stadt. Vorstandsmitglied Jens Gurr hat einen Ponton erworben, der umgerüstet werden soll. Mit dessen Hilfe werde es dann möglich sein, den Krautteppich näher ans Ufer zu schieben. „Dann kann ein zweiter Trupp mit Harken die Algen aus dem Wasser holen“, erklärt Hans-Peter Körner. Später sei geplant, ein Schnittmesser am Ponton zu installieren – ähnlich dem Amphibienboot, um das Gras am Boden des Gewässers zu mähen. „Doch den Schlamm kriegen wir damit auch nicht beseitigt“, sinniert Körner.

Wenig Niederschlag, hohe Temperaturen

Das Übel des derzeit sehr starken Algenbefalls sieht er im niedrigen Wasserstand – begünstigt durch zu wenig Niederschlag und hohe Temperaturen. „Im vorigen Sommer war es zwar auch heiß und es fiel wenig Regen, aber der Wasserstand lag noch um etwa 90 Zentimeter höher. Die Sonne hatte also einen längeren Weg zum Boden des Sees. Das Algenwachstum wurde nicht so stark stimuliert wie jetzt“, sagt er.

Ein Berg Algen am Ufer. Davon wurde schon reichlich abgefahren. Quelle: HGW

Wenn Paul Wendt davon spricht, die Attraktivität des Sees zu erhöhen, meint er aber nicht nur die Beseitigung des Algenproblems. Für Kinder wäre es toll, stünde eine Wasserrutsche bereit. „Am besten mit einer kleinen Photovoltaikanlage für die Pumpe“, schlägt er vor. Die Idee stieß bei den Stadtvertretern jedoch nicht gerade auf Gegenliebe. „Da müssten wir erst mal gucken, welche Voraussetzungen dafür notwendig wären. Und am Ende ist es eine Kostenfrage“, so Bürgermeisterin Jutta Dinse. Auch Andreas Metzler meldete angesichts von Vandalismus im öffentlichen Raum Zweifel an: „Wir können froh sein, dass der Badesteg noch hält. Eine Wasserrutsche mit Photovoltaikanlage sehe ich dort noch nicht. Letztlich müssen wir immer alles so gestalten, dass es den Vandalen stand hält. Denn wir können es uns nicht leisten, jemanden zu finanzieren, der dort ständig die Rutsche kontrolliert“, sagt er. Paul Wendt indes will noch nicht aufgeben, sucht jetzt nach Gleichgesinnten, die gemeinsam mit ihm am Ball bleiben.

Petra Hase