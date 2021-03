Greifswald

Irgendwo im All: Alice, Reisebegleiterin einer Raumfahrtagentur, hat nur einen intelligenten Bordcomputer als Gesprächspartner und sonst niemanden. Sie wartet auf die Ankunft ihrer Maschine auf Planet X. Währenddessen schläft sie oder putzt die Spiegel. Hinter diesen erscheinen plötzlich eigenartige Wesen.

So beginnt die Geschichte von „Alice im All“, die am Sonnabend von der Künstlertruppe „Dahingestellt“ als Orgeltheater live aus der Bugenhagenkirche in Greifswald Wieck gesendet wird und um 20 Uhr auf www.spectyou.com zu sehen ist.

Von Christin Lachmann