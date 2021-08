Greifswald

Schnupfnase, Husten, Halskratzen oder Übelkeit gehen wieder unter den Kindern in der Hansestadt Greifswald um. Warum es sich in den seltensten Fällen um Corona handelt, welche Infekte derzeit verbreitet sind und was sich im Herbst wieder ändern könnte, erklärt Dr. Andreas Michel, Greifswalder Kinderarzt und Vorsitzender des Berufsverbandes MV.

OZ: Derzeit sind ungewöhnlich viele Kinder mit Virusinfekten krank. Woran liegt das?

Dr. Andreas Michel: Zum Teil handelt es sich sicherlich um Nachholinfekte, weil die Kinder während des monatelangen Lockdowns sehr isoliert waren und dadurch wenig Keime übertragen wurden. Die Infekte derzeit gehen aber auch auf das wechselhafte Wetter zurück. Das begünstigt Virusinfektionen. Außerdem sind die Ferien vorbei. Dass es in der zweiten Woche nach den Ferien vermehrt zu Infekten kommt, ist völlig normal.

Also täuscht der Eindruck, dass es mehr Infekte sind als sonst üblich zu dieser Jahreszeit?

Ja, das sind ganz übliche Infekte, die wir nur seit anderthalb Jahren so nicht mehr kennen. Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass unsere Kinder krank werden. Beispielsweise waren meldepflichtige Krankheiten wie das Norovirus komplett von der Bildfläche verschwunden. Seit ungefähr einem Monat treten die Infektionen bei uns im Landkreis erstmals wieder auf. Es gibt pro Woche zwischen 10 und 40 Fälle in Vorpommern-Greifswald. Trotzdem liegen die Zahlen deutlich unter den normalen Werten in Vorcoronajahren.

Erbrechen und Durchfall sind gerade bei Kindern auch Anzeichen einer Coronaerkrankung. Kann ich das als Elternteil unterscheiden?

Nein, das kann man nur durch einen PCR-Test nachweisen. Tatsächlich können in bis zu 20 Prozent der Covid-19-Fälle im Kindesalter Erbrechen und Durchfall als Symptome auftreten.

Kommen derzeit viele Eltern mit der Bitte nach einem PCR-Test zu Ihnen in die Praxis?

Im Mai und Juni hatten wir viele Familien bei uns, die Sorge hatten, ihr Nachwuchs könne eine Coronainfektion haben. Derzeit ist das ganz selten eine Angst der Eltern. Im Frühjahr haben wir alle abgestrichen und konnten so Infektionsketten besser verfolgen, weil die Familien während des Lockdowns weitestgehend zu Hause und isoliert waren. Weil die Inzidenzen so niedrig sind, machen wir aktuell nur Abstriche, wenn Fieber vorliegt oder die Kinder schwerer erkrankt sind.

Aber benötigen die Familien den Test nicht für Kita und Schule?

Seit dem Juni hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) die Vorgehensweise geändert. PCR-Tests bei leichten Symptomen sind nur noch bei höherer Krankheitslast im Bundesland gefordert. Zurzeit reicht es, wenn die Eltern bei leichten Symptomen einen Schnelltest mit ihren Kindern zu Hause durchführen.

Ist es nicht aber eine größere Tortur für die Kleinsten, wenn die Eltern 10 Sekunden in jedem Nasenloch mit dem Stäbchen bohren müssen?

Das wird natürlich sehr unterschiedlich toleriert. Alternativ können die Eltern auch 30 Sekunden die Wangeninnenseiten abstreifen.

Sobald ein Kind über 38 Grad Fieber hat, muss es zum PCR-Test. Auch der ist für einige Kinder sehr unangenehm, weil das Teststäbchen sehr weit in die Nase oder in den Rachen eingeführt werden muss.

Wir nutzen ausschließlich die Tests, bei denen das Stäbchen in den Rachenbereich eingeführt wird. Das tolerieren die meisten Kinder. Wir haben aber auch die sogenannten Lollitests vorrätig, bei denen das Kind auf dem Stäbchen für eine Minute herumlutscht.

Arbeiten alle Kinderarztpraxen in Greifswald mittlerweile mit den Lollitests?

Diese Tests hat das hiesige Labor dankenswerterweise allen Kinder- und Jugendarztpraxen der Stadt zur Verfügung gestellt.

Man hört bereits viel von der nahenden vierten Welle. Sind wir dafür ausreichend gewappnet?

Ich bin überzeugt davon, dass spätestens ab September die Zahlen deutlich steigen werden. Das wird vor allem für die Kinder in Kitas und Schulen ein Problem. Wir suchen deswegen derzeit nach Wegen, wie wir vermeiden können, dass hier sehr viele Kinder und Jugendliche, unter Umständen auch mehrmals hintereinander, in Quarantäne müssen. In Großbritannien war zeitweise ein Fünftel aller Schüler in Quarantäne.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Solange es sich um Einzelfälle handelt, wäre es eine Option, die Klassenkameraden täglich zu testen, statt sie in Quarantäne zu schicken. Dies müssten die Gesundheitsämter und die Landesregierung jedoch mittragen.

Ist das angesichts der deutlich ansteckenderen Delta-Variante vertretbar?

Die Delta-Variante ist in etwa so ansteckend wie die Masern. In den USA erkrankten etwa ein Prozent der Kinder mit Covid-19 so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Das klingt nach wenig, ist bei einer massiven Welle aber durchaus relevant. Ich habe die Sorge, dass wir sehr bald zur Maskenpflicht in den Schulen zurückkehren müssen. Vor allem müssen aber, um die Kinder zu schützen, möglichst alle Erwachsenen geimpft werden. Dies ist mittlerweile an vielen Stellen unkompliziert möglich, wir impfen zum Beispiel in unserer Praxis viele Eltern unserer Patienten.

Von Interview von Katharina Degrassi