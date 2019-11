Greifswald

Die Weihnachtsdeko ist schon wieder entstaubt, der erste Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt getrunken und der erste Stollen verputzt. Nicht mehr lange, dann wird wieder das Weihnachtsfest gefeiert. Um die Vorfreude zu steigern und die Vorweihnachtszeit zu versüßen, wird es für die Leser der Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG einen Online-Adventskalender geben. 24 Tage voller spannender Rätsel und tolle Preise warten auf unsere Follower auf den Social-Media-Plattformen Facebook (Ostsee-Zeitung Greifswald) und Instagram (@oz_greifswald). Follower sind diejenigen, die unseren Accounts über deren privaten Profilen folgen.

Instagram und Facebook sind Onlinedienste zum Teilen von Fotos und Videos – und das werden wir nutzen. Täglich wird ein Foto aus der Hansestadt hochgeladen, passend zum Adventskalender-Motto werden es hauptsächlich Türen sein. Wer erkennt, welcher Ort dargestellt wird, hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Einmal Teil der Zeitung sein oder den begehrten OZ-Kalender für 2020 oder ein stylisches Notizbuch gewinnen? Das ist beim Online-Adventskalender möglich. Die Teilnahme ist ganz einfach: Es muss lediglich ein Kommentar hinterlassen werden, wo das hochgeladene Foto aufgenommen wurde. Alle richtigen Antworten landen im Lostopf. Wer auf beiden Plattformen teilnimmt, hat die doppelte Chance zu gewinnen.

Die jeweiligen Tagespreise werden auf Facebook unter dem Foto und auf Instagram in der Story bekannt gegeben.

Die Gewinner werden am darauf folgenden Tag zufällig ausgewählt und auf den Social Media Kanälen benachrichtigt. Zusätzlich werden die Gewinner in der Instagram-Story erwähnt, die nur 24 Stunden sichtbar ist. Anschließend müssen die Gewinne in der Greifswalder Lokalredaktion abgeholt werden. Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß mit unserem Adventskalender!

Von Stefanie Ploch