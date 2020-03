Alles Ausreden? Wieder keine Einigung zum neuen Parkhaus in Greifswald

Greifswald

Braucht Greifswald das seit vielen Jahren geplante Parkhaus auf dem Nexöplatz? Ja, sagen unisono die Parteien in der Greifswalder Bürgerschaft. Dennoch konnte sich das Stadtparlament am Donnerstagabend während der extra einberufenen Sondersitzung nicht zu einem klaren Bekenntnis durchringen.

Stattdessen sollen sich nach dem Willen des linksgrünen Bündnisses die Fachgremien in ihren Sitzungen im Mai noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Denn „es gibt noch diverse offene Fragen“, begründet Grünen-Fraktionsvorsitzender Alexander Krüger das Vorgehen. Damit rückt der Bau des Parkhauses weiter in die Ferne.

Keine Mehrheit im Aufsichtsrat

Für CDU-Fraktionschef Axel Hochschild, der die Sitzung initiierte, „ein frustrierendes Ergebnis“. Wiederholt erinnerte er an die einst gefassten Beschlüsse der Bürgerschaft, die den Bau eines Parkhauses zum Inhalt haben. Der letzte ist nicht einmal ein Jahr alt: Ende April 2019 verabschiedeten die Kommunalpolitiker den Bebauungsplan 108 für den Nexöplatz und gaben somit grünes Licht für das Parkhaus mit seinen 530 Stellplätzen.

Indes: Der Aufsichtsrat der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG), die das Vorhaben federführend betreut, sperrte sich am 18. Februar gegen weitere Planungen. Axel Hochschild, Vorsitzender des Gremiums, konnte die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder nicht mit ins Boot holen. „Alle Parteien sind für ein Parkhaus, aber der Vorsitzende kriegt es nicht hin“, wirft ihm deshalb Bürgerschaftsmitglied Markus Münzenberg (Grüne) vor. Anstatt Differenzen intern zu klären, sei die Bürgerschaft mit der Einberufung der Sondersitzung instrumentalisiert worden, „um politisch Profit aus dem Thema Parkhaus zu schlagen“, wettert er.

Vorwurf: Zu alte Zahlen

„Das ist ja wohl absolut scheinheilig und unehrlich“, kontert der CDU-Mann. Schließlich habe er nur eine Stimme im Aufsichtsrat, könne niemanden zu einer Entscheidung zwingen. Das linksgrüne Bündnis tue zwar so, als befürworte es das Parkhaus, doch in der Realität lehne es das Projekt ab, kritisiert Hochschild.

Alexander Krüger hingegen sieht erheblichen Klärungsbedarf beim Projekt: „Die Bedarfsermittlung für die benötigten Parkplatzkapazitäten wurde 2010 durchgeführt.“ Damit sei sie überholt. Da das Parkraumbewirtschaftungskonzept für Greifswald im zweiten Quartal 2020 evaluiert werde, sei es sinnvoll, die Ergebnisse abzuwarten. Dafür spricht sich auch die SPD aus. Deren Fraktionschef Andreas Kerath erklärte, dass es seiner Partei wichtig sei, dass ein Parkhaus gebaut werde. Doch es müsse sich auch rechnen und „drittens muss sich dadurch die Parksituation für Anwohner substantiell verbessern.“

Defizit an 900 Stellplätzen

Angesichts dieser Argumentation kann Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) nicht nachvollziehen, weshalb sich Vertreter des linksgrünen Spektrums den Plänen verschließen. Sie zeigte sich nach Äußerungen von Grünen, Linken und SPD „schockiert“ und erläuterte, dass sich mit einer erneuten Evaluation nichts an der Situation ändern werde: „Zu glauben, wir haben in drei Monaten andere Zahlen, ist Quatsch“, machte sie ihrem Ärger Luft.

Fakt sei, dass es aufgrund der Bebauung am Hansering in der Innenstadt ein Defizit von 900 Stellplätzen gebe. Mit dem Parkplatz am Bahnhof und der Erweiterung des Areals am Museumshafen Nord seien zwar 220 Stellplätze geschaffen worden. „Doch damit fehlen immer noch 680 Parkplätze“, rechnete sie vor. Selbst mit dem Bau des Parkhauses gäbe es noch einen Mangel an 340 Plätze.

Sind Argumente nur Ausreden?

Und da seien weitere, in Zukunft wegfallende Stellplätze nicht eingerechnet: Mit der Bebauung der Hafenstraße sei beispielsweise ein Parken An den Wurthen nicht mehr möglich. Zudem soll die südliche Steinbecker Straße Fußgängerzone werden – damit seien auch dort Autos tabu. Außerdem verweise die Hansestadt beim neuen Gründerzentrum an der Rathenaustraße auf das entstehende Parkhaus. „Wo wollen sie denn mit alle diesen Leuten und auch mit den Urlaubern hin?“, fragte von Busse und bezeichnete die Forderung nach neuen Zahlen als „unverschämt“.

FDP-Mann David Wulff bekräftigte dies und erklärte: „Ich werde irgendwie nicht das Gefühl los, dass alles, was an Argumenten gebracht wurde, Ausreden sind, um Autos von der Stadt fernzuhalten.“ Auch Thomas Meyer von der Bürgerliste warb vehement für das Parkhaus – am Ende umsonst. Der Aufsichtsrat der GPG kommt am 18. März wieder zusammen. Ob mit anderem Ergebnis, bleibt abzuwarten.

