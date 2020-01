Alles Bio! Landwirte aus Wackerow starten durch 

Wackerow

Es ist ein bisschen kühl an diesem Morgen im Gutshaus Wackerow, das Feuer im Ofen muss erst Fahrt aufnehmen. „Das war mit das Erste, was wir gemacht haben, als wir vor zweieinhalb Jahren eingezogen sind“, erzählt der Landwirt Johannes Hoyme. „Die Nachtspeicherheizungen raus und Öfen rein. Nur so haben wir die Feuchtigkeit in den Griff bekommen.“

Mittlerweile ist das riesige Haus im Dorfzentrum von Wackerow voll vermietet, Um- und Ausbauarbeiten sind noch im Gange. Einen wichtigen wirtschaftlichen Schritt ist Familie Hoyme im vergangenen Jahr gegangen: Sie hat sich mit gleich drei Firmen selbstständig gemacht. Der Hoyme-Schäferei, der Hoyme-Imkerei und dem Hoyme-Hofladen.

WVG hilft bei Planung der Firmengründung

Geholfen hat ihnen dabei die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG). „Alle Kollegen haben gesagt, ich solle mir das gut überlegen“, erinnert sich Johannes Hoyme. „Die WFG war total offen. Ich habe selten erlebt, dass sich jemand für uns so viel Zeit nimmt und so viel recherchiert. Ich habe die Institution total unterschätzt.“

Durch die Vermittlung der WFG habe er zum Beispiel von Fördermitteln für die Finanzierung seines Wolfszaunes profitieren können. „Man muss ja erst mal wissen, was möglich ist“, sagt er. „Und was alles nötig ist, um als Schäferei zu starten. Also zum Beispiel Versicherungsabschlüsse, Anmeldung bei der Viehverkehrsordnung, was man als Arbeitgeber berücksichtigen muss und, und, und.“

Schwarze Zahlen im ersten Jahr

Rund 450 Schafe hat Johannes Hoyme derzeit, 350 Mutterschafe und 100 Böcke. Mit ihnen zieht er von Weide zu Weide, derzeit stehen die Tiere bei Tremt. Finanziell läuft es gut: Sogar im ersten Jahr habe er schwarze Zahlen geschrieben. „Wir vermarkten vor allem Lammprodukte, also Fleisch, Salami oder andere Wurst“, sagt der Landwirt. Dabei setzt er auf Direktvermarktung im Laden und beliefert Gastronomen und Hotels. Das sei deutlich profitabler als auf den bequemen Weg des Großhandels zu setzen.

Die Schafe der Familie Hoyme bei Tremt. Quelle: Anne Ziebatrh

„Mit dem Wollverkauf ist leider noch kein Geld zu machen. Das Scheren kostet drei bis vier Euro pro Tier, für die Wolle bekommen wir 80 Cent.“ Auch das soll sich aber noch ändern. „Wir wünschen uns, das ganze Tier verwerten zu können. Vielleicht kann man hier ein Wollzentrum für die Behandlung und Verarbeitung der Wolle aufbauen“, sagt er. „Das Material liegt im Trend, da muss man nur mal in die Outdoorläden schauen.“

Eigentlich war für Johannes Hoyme in seiner Jugend klar, dass er nie in Deutschland bleiben würde – zu eng und zu festgefahren. Jetzt ist der Mann aus Schleswig-Holstein mehr als zufrieden mit dem neuen Familienstammsitz. „Wir mögen MV und haben dazu auch noch eine großartige Unterstützung von den Landwirten der Umgebung bekommen“, sagt er. „Eigentlich ist Land knapp. Wir haben aber sofort Pachtverträge für Grünland bekommen, sogar biologisch zertifiziert.“

Bienen auf Sommertour

Von der guten Zusammenarbeit mit den Landwirten profitiert auch Fenja Hoyme. Sie imkert seit ihrer Studienzeit mit Leidenschaft und betreut bis zu 50 Völker. „Im Moment stehen sie in Wackerow. Im Winter hab ich sie gern bei mir, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist“, erzählt sie. „Aber im Sommer gehen wir auf Reisen zu den schönsten Bienenweiden.“

Auch bei der Bienenweide legt sie Wert auf Bioanbau, soweit möglich. „Die Landwirte sagen mir Bescheid, wo zum Beispiel gerade eine Wildblumenwiese als Zwischenfrucht steht oder ein Sonnenblumenfeld. Dann komme ich mit meinen Bienen rum. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr alle Anfragen bedienen.“

Bio ohne Alternative

Im vergangenen Jahr hat sie es etwas ruhiger angehen lassen, auch wegen der Schwangerschaft: Die jüngste der drei Töchter des Paares, Camilla, ist jetzt vier Monate alt. „Auf- und Abbau sind harte Arbeit“, sagt sie, „Die Kästen wiegen rund 20 Kilogramm“.

Die drei Töchter sind auch ein Grund, warum Landwirt Johannes Hoyme so strikt auf Bio setzt. „Wenn man an spätere Generationen und nachhaltiges Wirtschaften denkt, gibt es keine Alternative zu Bio“, sagt er. „Chemische Düngung und Pflanzenschutzmittel mögen für den Moment den Ertrag erhöhen, wie ein Strohfeuer, langfristig sind sie aber nicht dazu geeignet, die Menschheit zu ernähren.“

Im Hofladen, der sich im Gutshaus Wackerow befindet, kann man neben Eiern und Lammprodukten auch den selbst gemachten Honig kaufen. „Wir haben eigentlich immer geöffnet“, sagt Fenja Hoyme. „Kunden sind herzlich willkommen.“

Lesen Sie auch:

Von Anne Ziebarth