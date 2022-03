Stralsund

Die Frage nach der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht hat in den vergangenen Monaten die Gemüter in Deutschland bewegt, zum Teil auch erhitzt. Am 17. März wird der Bundestag 80 Minuten über das Thema beraten. Fünf Anträge stehen zur Auswahl.

Das sind die Anträge:

1. Allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, befristet bis Ende 2023. Ausgenommen sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Frauen zu Beginn der Schwangerschaft (eingebracht von diversen Politikern der Ampel-Parteien).

2. Pflichtberatung und Impfpflicht ab 50 Jahren, sollte sich durch die Beratungen nicht die Impfquote bis zum 15. September erhöhen (Einbringer: Politiker der Ampel-Parteien).

3. Impfbereitschaft erhöhen ohne Impfpflicht (eingebracht von 50 Politikern verschiedener Parteien, unter anderem von Wolfgang Kubicki, FDP, und Sahra Wagenknecht, Linke).

4. Impfvorsorge mit gestaffelter Pflicht in drei Stufen, die erst greift, wenn sich die Lage verschärft. Dann sind zunächst Personen über 60 Jahren an der Reihe, dann Ü50, dann Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur sowie in Schulen, Kitas und bei der Polizei. Genaue Kriterien sind aber noch offen (Einbringer CDU/CSU).

5. Keine Impfpflicht, weil dafür eine gesundheitspolitische Grundlage fehlt (eingebracht von der AfD).

Bei dem Thema sollen die Abgeordneten frei nach ihrem Gewissen entscheiden, nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit. Wie werden sich die Vertreter Vorpommerns im Bundestag positionieren?

Anna Kassautzki (SPD) – Impfpflicht ab 18 Jahren

Die SPD-Politikerin Anna Kassautzki eroberte das Direktmandat im früheren Merkel-Wahlkreis Vorpommern-Rügen und Nord-Vorpommern-Greifswald. Quelle: Martina Rathke

„Eine allgemeine Impfpflicht ist eine harte und einschneidende Maßnahme, meiner Meinung nach aber eine notwendige. Denn immer noch sind mehrere Millionen Menschen nicht geimpft, die es sein könnten. Und dies, obwohl wir seit einem Jahr über hochwirksame und sichere Impfstoffe verfügen – mittlerweile mit Novavax auch einen Totimpfstoff. Wenn wir keine fünfte oder sechste Welle mit dazugehörigen Shutdowns erleben wollen, dann muss es uns gelingen, diese Impflücken zu schließen, und zwar sehr zeitnah.“ Kassautzki ist dreifach geimpft und appelliert an alle Bürger, sich impfen und boostern zu lassen.

Erik von Malottki (SPD) – Impfpflicht ab 18 Jahren

Erik von Malottki (SPD) ist für den mittleren und südlichen Teil Vorpommern-Greifswalds sowie für die östliche Seenplatte im Bundestag. Quelle: Philipp Schulz

„Ich habe mich für den Antrag zur Einrichtung einer allgemeinen Impflicht ab 18 Jahren entschieden. Den entsprechenden Gesetzesentwurf werde ich als Mitunterzeichner einbringen. Wir müssen vorbereitet sein auf die weitere Entwicklung der Pandemie und die gegenwärtige Impflücke kann uns kommenden Herbst bereits wieder einholen. Mir ist es dabei wichtig, dass etwaige Sanktionsmaßnahmen im Rahmen der Impfpflicht verhältnismäßig sind. Niemand muss ins Gefängnis, nur weil sie oder er die allgemeine Impfpflicht nicht einhalten.“ Von Malottki ist geboostert und sagt: „Ich bin dankbar für diesen umfassenden Schutz vor einem schweren Verlauf.“

Claudia Müller (Grüne) – Pro Impfpflicht, aber noch unentschieden

Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen) vertritt in Berlin Vorpommern-Rügen und den Norden Vorpommern-Greifswalds. Quelle: Stefan Sauer, dpa

„Ich tendiere bei der Abstimmung zu den Anträgen, die eine Impfpflicht beinhalten. Ich behalte mir jedoch vor alle Anträge genau zu studieren und dann gut informiert meine Entscheidung zu fällen. Für mich ist wichtig, dass wir besser vorbereitet in den nächsten Herbst gehen. Corona ist und bleibt auf absehbare Zeit eine gefährliche Krankheit, die das Potenzial hat, unser Gesundheitssystem zu überlasten. Impfungen minimieren das Risiko für schwere Verläufe, so dass äquivalent zur höheren Impfquote die Krankenhäuser stärker entlastet werden. Davon profitieren wir alle: der gestürzte Großvater, die geplante Operation beim Kind, der eigene Notfall.“ Müller ist „selbstverständlich geimpft“. Sie wolle damit sich selbst und andere schützen.

Philipp Amthor (CDU) – Impfpflicht in drei Stufen

Philipp Amthor (CDU) zog über die Landesliste erneut in den Bundestag ein. Quelle: Jens Büttner, dpa

„Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion lassen wir uns nicht auf das durchsichtige Spiel von fraktionsübergreifenden Gruppenanträgen ein, sondern haben zu dieser Sachfrage einstimmig einen eigenen Vorschlag eines Impfvorsorgegesetzes beschlossen, der statt einer vorschnellen allgemeinen Impfpflicht die Voraussetzungen für eine Vorsorge gegen weitere Pandemiewellen trifft.“ Er kritisiert, dass die Bundesregierung – anders als die CDU/CSU-Bundestagsfraktion – „bis heute gar keine eigene Position zur allgemeinen Impfpflicht formuliert“ habe. Amthor ist geimpft.

Enrico Komning (AfD) – Nein zur Impfpflicht

Enrico Komning (AfD) vertritt den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II. Quelle: Marcus Brandt, dpa

„Ich werde für den Antrag der AfD-Bundestagsfraktion stimmen, der sich gegen eine Impfpflicht ausspricht, was wiederum meiner Überzeugung entspricht. Neben einer Reihe medizinischer, ethischer, rechtlicher und auch praktischer Umsetzungsgründe, die gegen eine Impfpflicht sprechen, stellt die Impfpflicht für mich vor allem einen nicht gerechtfertigten, unverhältnismäßigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen dar.“ Zu seinem Impfstatus sagt er: „Privatsache“.

Leif-Erik Holm (AfD) – Nein zur Impfpflicht

Leif-Erik Holm (AfD) vertritt Vorpommern-Rügen und den Norden Vorpommern-Greifswalds. Quelle: Jens Büttner, dpa

„Ich stehe für die Impffreiheit, nicht für eine Impfpflicht. Die wäre bei Covid überhaupt nicht zielführend. Sie ist deshalb verfassungswidrig und spaltet unnötig unser Land. Ich werde dem Antrag der AfD-Fraktion zustimmen. Die Freiheit ist ein hohes Gut, das wir nicht leichtfertig durch einen Impfzwang opfern dürfen. Wir müssen immer fragen, ob ein derart gravierender Eingriff in die Grundrechte der Bürger verhältnismäßig ist. Und das ist er bei Covid ganz sicher nicht.“ Stattdessen sollten die Bedingungen in der Intensivpflege verbessert werden. Holm selbst ist geimpft und hält das für ältere und kranke Menschen für sinnvoll, „um die Gefahr eines schweren Verlaufs zu reduzieren. Aber das muss jeder frei entscheiden können.“

Von Kai Lachmann