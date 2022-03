Stralsund/London

Die Verbindungen sind gekappt. Zum 1. Januar 2017 war Schluss mit der Boris-Becker-Ära in Vorpommern. Das frühere Tennis-Idol, das inzwischen mit unglücklich laufenden Geschäften und Sex-Eskapaden Schlagzeilen gemacht hatte, verkauft seine Autohäuser in Stralsund, Greifswald und Ribnitz-Damgarten.

Seit Montag steht der mehrfache Grand-Slam-Gewinner in London vor Gericht: ein Strafprozess im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren im Jahr 2017. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Wimbledon-Sieger vor, Geld, Wertgegenstände und Immobilien dem Zugriff des Insolvenzverwalters entzogen zu haben – darunter laut dem britischen „The Guardian“ auch 1,14 Millionen Euro aus dem Verkauf der Autohäuser. Im schlimmsten Falle drohen Becker bis zu sieben Jahre Haft, sollten sich die mehr als 20 Anklagepunkte bewahrheiten.

„Wir haben als Erste nach Tarif gezahlt“

In Stralsund, wo der Vater des vielbeschäftigten Tennisstars für seinen Filius im Jahr 1993 dessen erstes Mercedes-Autohaus gründete, schaut man mit einer Mischung aus Mitleid und nostalgischer Erinnerung auf den Prozess in London. Boris Becker brachte in einer Zeit der Verunsicherung nicht nur ersten Glanz in die noch in tiefstem Grau versunkene Hansestadt, sondern auch die Verheißung, dass der wirtschaftliche Aufschwung irgendwann den Nordosten erreichen könnte. „Wir waren in Vorpommern ein gutes Unternehmen, mit einem guten Ruf und das einzige Autohaus, das damals nach Tarif gezahlt hat“, erinnert sich Malte Hermann (71), von 1996 bis 2016 Geschäftsführer der vorpommerschen Mercedes-Autohäuser.

Zwei getrennte Dinge: Boris als Privatperson und die Autohäuser

Hermann war Beckers Mann vor Ort – über 21 Jahre. „Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit. Er hat mir vertraut“, so Hermann, der nach dem Tod von Beckers Vater freie Hand bei den geschäftlichen Entscheidungen erhielt. Mit Bedauern schaue er auf den Prozess gegen Boris in London, sagt er. „Es tut mir leid, was ihm da jetzt passiert.“ Seine privaten finanziellen Fehltritte hätten aber die Autohäuser nie betroffen, stellt Hermann klar. „Boris Becker als Privatperson und seine Autohäuser – das waren schon immer zwei getrennte Dinge.“

Becker, der in den nuller Jahren regelmäßig zu Autopräsentationen oder auch mal zu einer Übungsstunde mit dem Tennisnachwuchs vorbeischaute, wird mit den Jahren immer seltener in Vorpommern gesehen. Selbst Knut Brinkmann, der 2017 die drei Autohäuser kauft, hat den prominenten Vorbesitzer nie persönlich kennengelernt. „Auch nicht beim Verkauf. Das haben alles seine Berater gemacht.“ Zu dem Verfahren in London könne er sich nicht äußern, weil er das nicht verfolge. Zum Kaufpreis schweigt der Unternehmer.

Name des berühmten Vorbesitzers spielt heute keine Rolle mehr

Schon damals – 2017 – war Beckers Leumund nicht mehr der beste. Das Schweizer Internetportal Sportgate, an dem Becker beteiligt war, musste 2001 Insolvenz anmelden. Es folgt ein Ermittlungsverfahren. Das Landgericht München verurteilt Becker 2002 wegen Steuerhinterziehung. Just in dem Jahr, in dem sich Becker von den Autohäusern trennt, wird gegen den einstigen Tennisstar ein Insolvenzverfahren eröffnet, im Zuge dessen auch viele Erinnerungsstücke versteigert werden.

Im heutigen Geschäftsbetrieb der Autohäuser spielt der Name des berühmten Vorbesitzers keine Rolle mehr, sagt Brinkmann. Allen Gerüchten zum Trotz: „Wir haben ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen übernommen“, so der Geschäftsmann, dessen Unternehmensgruppe allein an den drei ehemaligen Becker-Standorten 150 Mitarbeiter beschäftigt. Auch rückblickend habe sich die Übernahme der Autohäuser als wirtschaftlich richtige Entscheidung erwiesen.

„Boris ist immer an die Falschen geraten“

Karsten Mielke rollt mit seinem Mercedes auf das Gelände des Stralsunder Autohauses. Mielke ist Kunde der ersten Stunde. „Im Jahr 1993 habe ich hier meinen ersten 190er gekauft. In Silbergrau“, sagt er. Zu der Zeit – schwärmt er – sei der Name Boris Becker noch wirklich was Tolles gewesen. Viel sei davon nicht mehr übrig. Den Prozess in London gegen den früheren Tennisstar beobachte er aus der Ferne. „Das Problem von Becker ist, dass er immer an die Falschen geraten ist.“

Ähnlich denkt auch Autoverkäufer Erik Schwiderski, der erst nach dem Verkauf an die Brinkmann-Gruppe seinen Job im Autohaus antrat und deshalb den prominenten Vorbesitzer nie persönlich kennenlernte. „Beckers Stärken waren das Tennisspielen“, sagt er. „Durch das viele Geld, das er damit verdient hat, sind vielleicht die falschen Leute gekommen, die mit ihm Geld verdient haben“, mutmaßt er. Vor ein paar Wochen fand er in einer Schublade seines Verkaufsbüros alte Fotos von Besuchen des einstigen Tennisstars im Autohaus. Die Bilder habe er per Instagram an Becker geschickt – mit der leisen Hoffnung, dass der sich vielleicht meldet. „Eine Antwort ist leider nie gekommen“, sagt Schwiderski. „Schade. Schließlich gehört Becker zur Geschichte des Hauses.“

Von Martina Rathke