Als Schneesturm „Daisy“ über Vorpommern zog

Unvorstellbare Schneemengen, Stromausfall, Katastrophenalarm im Landkreis Ostvorpommern: Den Januar 2010 werden viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nie vergessen. Ein eisiger Ostwind peitschte übers Land, knickte Strommasten um wie Streichhölzer, der Schiffsverkehr wurde eingestellt, die Autobahn 20 sogar gesperrt. In Vorpommern war die Situation besonders schlimm. „ Autos steckten in Schneewehen fest, die Menschen waren in ihren Fahrzeugen eingeschlossen“, erinnert sich Feuerwehrmann Thomas Buth aus Gützkow an den Einsatz am Wochenende des 9. und 10. Januars. Rund 170 Menschen mussten die Nacht zu Sonntag in ihren bis zu den Fenstern zugewehten Fahrzeugen auf der A 20 bei Jarmen verbringen. Erst am Morgen konnten Retter des Technischen Hilfswerks mit Hilfe von Schneefräsen zu ihnen durchdringen und sie in Notunterkünfte bringen.

Nicht nur auf der Autobahn A 20 brach der Verkehr komplett zusammen, auch auf der Umgehungsstraße B 111 bei Gützkow war die Feuerwehr im Dauereinsatz. „Am Freitagabend ging es langsam los, danach waren wir ununterbrochen im Einsatz“, erzählt Thomas Buth. „Das einzige Fahrzeug, was mit den Schneeverwehungen klar kam, war unser Feuerwehr-Robur.“ Das robuste Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1972 legte während des Schneewochenendes stattliche 200 Kilometer zurück. „Aber selbst der Robur hat sich zwischendurch festgefahren“, so Buth, der auch Maschinist ist. „Nur mit viel Mühe konnten wir ihn befreien.“ Mit dem Robur LO, von den Kameraden auch liebevoll „Ello“ genannt, wurden dann die Menschen aus den Fahrzeugen von der B 111 abgeholt.

„Böse Winterkombination“

Grund für die Schneekatastrophe im Januar war nach Angaben des Rostocker Meteorologen Dr. Reiner Tiesel eine „böse Winterkombination“ aus dem Zusammentreffen einer feuchten Luftströmung aus dem Mittelmeerraum und einer Kaltluftströmung eines Hochdruckgebiets über Skandinavien und Osteuropa. Daraus entwickelte sich Sturmtief „Daisy“, das sich zunächst über Spanien bildete, und dann bei seinem Weg Richtung Norden viel Tempo aufnahm. So entwickelte sich ein starker Schneesturm über Mitteleuropa, es wurden Windgeschwindigkeiten weit über 100 Kilometern pro Stunde erreicht.

Die verfrorenen Menschen aus den Autos auf der B 111 wurden von den Kameraden zum Feuerwehrgerätehaus in Gützkow gefahren, auch in der Sporthalle der Peenetalschule und im „Schullandheim Hasenberg“ wurden Plätze eingerichtet. „Sogar eine Handballmannschaft haben wir damals aus ihrem Bus in Sicherheit bringen können“, sagt Buth. In der Feuerwehrtechnischen Zentrale Gützkow wurde damals ein Krisenstab gebildet. „Die Einsatzkräfte arbeiteten Hand in Hand“, erinnert sich Buth. „Das hat super funktioniert.“ Auch Verpflegung konnten die patenten Gützkower Einwohner organisieren: Tankstelle, Markantmarkt, Gaststätte und Getränkemarkt steuerten Soljanka und Getränke bei, schließlich mussten viele Menschen auch in den Notunterkünften übernachten.

Am 31. Januar kam schon der nächste Schneesturm

Nur wenige Wochen später, am 30. Januar 2010, gab es schon den nächsten Schnee-Alarm in Vorpommern, erneut musste die Feuerwache in Gützkow als improvisiertes Gästehaus herhalten. „Wir fuhren von der A 20 nach Anklam und wieder zurück, weil dort gar nichts mehr ging. Hier bei Gützkow war dann endgültig Schluss. Überall Schneeverwehungen“, erzählte damals der Urlauber Dirk Hahnemann der OZ. Er wurde mit seinen Angehörigen von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gützkow ins warme Gerätehaus gelotst. Da die Umgehungsstraße der Peenestadt komplett zugeweht war, erhielten alle Reisenden ab Mittag kurzzeitig Asyl. „Rund 130 Menschen haben wir hier mit warmen Getränken versorgt, etwa 40 kamen in der Turnhalle und auf dem Hasenberg unter“, berichtete der damalige Wehrführer. „Die meisten wollten nach Usedom, dort ist wieder großer Gästewechsel.“ Gegen Abend konnten die Urlauber die Reise fortsetzen.

