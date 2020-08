Als Schutz vor Corona: Greifswalds Schulen sollen Luftwerte messen

Greifswald

Die Grünen wollen eine weitere Schutzmaßnahme gegen das neuartige Coronavirus an Greifswalds Schulen einführen. Auf freiwilliger Basis sollen alle kommunalen Schulen bis zu fünf Messgeräte für Kohlenstoffdioxid bekommen, um die Durchlüftung der Räume besser zu steuern.

Gesundheitsschutz im Fokus

„Es wäre ein gutes Signal der Bürgerschaft an die Lehrkräfte und Schüler, diese Geräte zur Verfügung zu stellen“, sagte Ulrike Berger, Mitglied der grünen Bürgerschaftsfraktion auf der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses. Sie betonte die Freiwilligkeit der Maßnahme. Der Bildungsausschuss sprach sich einstimmig für die Vorlage aus.

Lernbedingungen verbessern

Die Kontrolle der Umgebungsluft könnte ein wirkungsvolles Instrument gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 sein, da das Virus über die Luft übertragen wird, argumentieren die Grünen. Würden kritische Grenzwerte von CO2 in der Raumluft erreicht, müssten die Räume stoßgelüftet werden, so Berger weiter.

Eine gute Luftqualität verbessere zudem die Lernbedingungen. Das Bundesumweltamt definiert als kritischen Grenzwert in Klassenzimmern 1000 ppm (parts per million). Ein marktübliches Messgerät sei ab 75 Euro erhältlich, heißt es in der Vorlage.

Von Christopher Gottschalk