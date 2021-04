Alt Tellin

Mit einer spektakulären Aktion hat die Umweltorganisation Greenpeace am Freitag gegen den Wiederaufbau der abgebrannten Schweinezuchtanlage in Alt Tellin demonstriert. Etwa zehn Greenpeace-Aktivisten hatten sich Zugang zu dem bewachten Gelände mit der Brandruine verschafft und an Silos ein Großbanner mit der Forderung „Schluss mit dem Schweinesystem“ entrollt.

„In Alt Tellin hat der Brandschutz eklatant versagt“, sagte der Agrarexperte von Greenpeace, Martin Hofstetter. An dieser Stelle dürfe keine neue Anlage entstehen. „Das Klimaschutzurteil in Karsluhe habe deutlich gemacht, dass die Tierhaltung in Deutschland reduziert werden müsse, vor allem die, die am schlechtesten funktioniert.“

Zur Galerie In einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Ställe mit etwa 5000 Tieren betroffen sein.

Agrarminister Till Bachkaus (SPD) trifft sich am Mittag mit den Betreibern der Anlage vor Ort.

Die Anlage mit mehr als 57 000 Sauen und Ferkeln war Ende März komplett niedergebrannt. Laut Betreiber, die Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Holding konnten nur 1300 Tiere gerettet werden.

Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes war der Brand eines der verheerensten Großfeuer in Nutztieranlagen in Deutschland überhaupt. Die Brandursache ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung, auch ein technische Defekt sei denkbar.

Von Martina Rathke