Inferno in Schweinezuchtanlage - Alt-Tellin: Brandschutzvorgaben in Mega-Ferkelfabrik schon lange in der Kritik

Die Schweinezuchtanlage in Alt Tellin ist schon häufiger in negative Schlagzeilen geraten. Eine Bürgerinitiative, die seit Beginn gegen die Ferkel-Fabrik demonstriert, zog damals vor Gericht. Unter anderem auch wegen unzureichender Brandschutzauflagen. Auch Tierschutzbund und Nachbargemeinden kritisieren den Betrieb.