Alt Tellin: Unbekannte brechen bei Freiwilliger Feuerwehr ein

Alt Tellin

Am Sonntagabend sind unbekannte Täter in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) eingebrochen. Via Notruf meldete der Wehrführer, dass sich Personen gewaltsam Zugriff zu dem Haus verschafft hätten. Ein Schlüssel und ein Funkgerät würden außerdem fehlen, berichtete die Polizei.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut polizeilichen Schätzungen auf 360 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971-2512224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ