Alte Fischer-Schule in Greifswald wird abgerissen

Greifswald

Der riesige Bagger positioniert sich auf einem großen Sandhaufen vor dem alten Schulgebäude der Erwin-Fischer-Schule und dann geht es los. Schritt für Schritt löst der Bauarbeiter mit dem Arm des Baggers Fassadenteile des in die Jahre gekommenen Plattenbaus, die sich mit einem letzten Krachen lösen und in die Tiefe stürzen. In wenigen Tagen wird vom alten Schulgebäude nur noch ein Schutthaufen zu sehen sein, die Heizungen und Sanitärbereiche sind bereits entfernt, auch die Dämmung und Fugen sind abgetragen.

Der Sandhaufen, auf dem der Bagger steht, dient als Puffer zum Auffangen der abgebrochenen Bauteile. In dem Plattenbau wurden Kunstmineralfasern zu Dämmung verbaut, die heute als krebserregend gelten. Deshalb wird beim Abriss besonders vorsichtig vorgegangen. Quelle: Anne Ziebarth

Problematische Baustoffe

Der Abriss des Schulgebäudes erfolgt Schritt für Schritt, um eine sachgerechte Entsorgung von problematischen Baustoffen zu ermöglichen. Die Dämmung zum Beispiel erfolgte damals mit Kunstmineralfasern, die als krebserregend gelten. Die angrenzende neue Fischerschule wird durch einen Fließ-Zaun vor eventuell auftretenden Stäuben geschützt.

„Im neuen Jahr wird dann das Material abtransportiert sowie Fundament und Bodenplatte zurückgebaut“, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Dann beginnen die Bauarbeiten für das neue Multifunktionsspielfeld.“ Bis zum Start des Schuljahres im Sommer soll dieses fertig sein – dann können sich die Schüler über ein Kleinspielfeld, eine 100-Meter Bahn und eine Weitsprunggrube freuen. Außerdem entstehen knapp 300 Fahrradstellplätze für die Schülerinnen und Schüler, sowie 30 Fahrradstellplätze für die Lehrer. Weiterhin erfolgen bis zum Sommer noch Pflasterarbeiten und Baumpflanzungen.

Die Baufahrzeuge machen Tempo – bis Weihnachten soll alles fertig sein. Quelle: Anne Ziebarth

Moderner Schulbau mit Atrium und Cafeteria

Der im Sommer eröffnete Neubau der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer gilt als einer der modernsten Schulbauten Deutschlands. Ausgestattet mit einem innovativen Raumkonzept, verfügt die Schule unter anderem über interaktive Schultafeln, ein Atrium und eine Cafeteria. Das Bauprojekt erntete viel Lob, da es – im Gegensatz zu vielen anderen Bauvorhaben – im Zeit- und Finanzplan blieb. Insgesamt betrugen die Baukosten rund 17,5 Millionen Euro, für die Außenanlagen ist nach Angaben der Verwaltung eine Summe von 1,3 Millionen Euro eingeplant.

Lesen Sie auch:

Von Anne Ziebarth