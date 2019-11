Alte Physik in Greifswald wird Zentrum der Schlösserforschung

Greifswald

Sehr gute Nachrichten für Greifswald. „Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 7,8 Millionen Euro für die Sanierung der Alten Physik im historischen Herzen der Universität zur Verfügung gestellt“, informiert Vorpommmernstaatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD). „Damit ist Gesamtfinanzierung von insgesamt rund 16 Millionen Euro gesichert.“

Das ist noch nicht die ganze positive Botschaft. Weitere 2,59 Millionen fließen vom Bund für ein Zentrum für die Forschung von Herrenhäuser und Schlösser. Auch dabei werde das Land die Uni unterstützen, sichert Dahlemann. Wie beim Bau müssten noch Details geklärt werden. Der Greifswalder Kunstgeschichtsprofessor Kilian Heck und seine Mitarbeiter sind Experten für Guts- und Herrenhäuser, einen besonderen Schatz des Landes am Meer. Prof. Heck begann schon vor Jahren, die Schlösser und Gutshäuser in der Ostseeregion als Teil einer europäischen Kulturlandschaft als internationalen Forschungsschwerpunkt zu etablieren. Die Rektorin war gestern nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Quecksilberverseuchtes Gebäude steht seit zwölf Jahren leer

Er habe gemeinsam mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen und Johannes Kahrs sowie Kilian Heck und Rektorin Johanna Eleonore Weber intensiv und lange an dieser Lösung gearbeitet, erzählt Dahlemann.

Das 1891 eingeweihte, denkmalgeschützte Haus steht seit 2007 leer. Damals zogen die Physiker an den Beitzplatz. Nur die Sternwarte wird derzeit noch genutzt. Für die Sanierung waren bisher keine Mittel da. Das Geld, das die Hochschule für ihre Bauten bis 2020 vom Land bekommt, ist längst verplant. Auch für die Zeit danach stehen schon diverse Projekte auf der Liste.

Im Innern breitet sich Schwamm aus

Dabei gibt es dringenden Handlungsbedarf, obwohl das 1891 eingeweihte Haus von außen immer noch sehr solide aussieht. Das Gebäude ist stark mit Quecksilber kontaminiert, wahrscheinlich eine Folge des Betriebs der Quecksilberdampfpumpen, die die Physiker viele Jahrzehnte für ihre Forschung nutzten. Sogar im Gestühl des Hörsaals wurde 2009 Quecksilber gefunden. Damit nichts nach außen dringt, darf nicht gelüftet werden. In der Folge breitet sich im Innern Schwamm aus.

Der Traum vom Schauhaus „Gryphia“

Vor zehn Jahren waren Pläne für die Sanierung mit angespartem Geld, insgesamt 2,8 Millionen Euro, schon fertig. Bei der Vorbereitung wurde Quecksilber entdeckt, und die Kosten stiegen auf mehr als das Doppelte. Die Sanierung wurde abgeblasen. Eine letzte Schätzung ging von zehn Millionen Euro Kosten aus. Das galt schon als veraltet, als der Senat 2016 einem von Universitätsarchivar Dirk Alvermann erarbeiteten Konzept zustimmte. Die Alte Physik sollte nach Sanierung für Lehre, Verwaltung und Präsentationen zur Universität genutzt werden.

Das letzte unsanierte Denkmal im Herzen der historischen Uni hatte im Umfeld der 550-Jahr-Feier der Hochschule deutschlandweit für positive Schlagzeilen gesorgt. Mit Spenden sollte es in das Schauhaus „Gryphia“ verwandelt und 2008 eröffnet werden. Ein Beratungsunternehmen schätzte 2002 in einer Planungs- und Machbarkeitsstudie ein, dass zehn Millionen Euro an Spenden eingesammelt werden könnten. Aber außer der Krupp-Stiftung fanden sich keine Stifter größerer Mittel. Das Konzept von 2016 greift Teile der Schauhausidee auf.

Forschungszentrum Ostseeraum war im März im Gespräch

Vorpommerns Schlösser und Herrenhäuser sind in den letzten Jahren verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit, auch als Hoffnungsträger für den Tourismus gerückt. Im März schlug die ebenfalls als Expertin auf diesem Gebiet ausgewiesene Prof. Sabine Bock im Namen des Präsidiums der Deutschen Burgenvereinigung vor, Schloss und Gutshof Ludwigsburg in ein „Europäisches Herrenhauszentrum“ zu verwandeln.

