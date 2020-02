Greifswald

Am 7. Februar läuft die Frist ab. Bis zu diesem Datum können Bürger zu den Plänen für eine Neubebauung an der Ecke Marienstraße/Hafenstraße Stellung nehmen. Größter Streitpunkt bei den Plänen des Petruswerks für ein neues Wohngebiet mit Hotel ist das elfgeschossige Apartmenthaus anstelle des hohen Speichers an der Marienstraße. Kurz vor Ablauf der Frist argumentiert die Altstadtinitiative noch einmal gegen das ihrer Ansicht nicht zu Greifswald passende Projekt. Denn es würde die schützenswerte Silhouette, den weitgehend unverbauten Blick über den Fluss von Norden, zerstören. „Diesen Wert hatten bereits die Denkmalpfleger der 1930er Jahre erkannt und den Bau des heute stehenden Speichers auf einen Platz östlich der Altstadt verwiesen“, sagt Initiativenmitglied Torsten Rütz.

Der Speicher von 1937 orientierte sich damals mit der Verklinkerung der Oberfläche, der Größe und Dachform bewusst an der Kirche. Die Gotteshäuser seien seit 700 Jahren die Landmarken der Silhouette. In den 1930er Jahren sei aus praktischen und nicht städtebaulichen Erwägungen ein so großes Gebäude errichtet worden.

Wenn die Bürgerschaft dennoch für einen Bebauungsplan mit eine, elfgeschossigen Ersatzbau gleicher Größe und Kubatur entscheidet, müssten sich auch Oberflächenmaterial und Dachform am Speicher orientierten, fordert die Altstadtinitiative. Vollgeschosse dürfe es darum nur bis zur jetzigen Traufkante des Speichers und nicht, wie vom Petruswerk vorgeschlagen bis zu einer Höhe von 36,74 Meter geben. Der aktuelle Vorschlag sei nicht innovativ, „sondern erinnert fatal an die geplanten Hochhausfantasien und sogenannten ‚Bildzeichen’ der späten 1960er Jahre, von denen Greifswald mangels finanzieller Möglichkeiten glücklicherweise verschont geblieben ist“, so Rütz. Für die Oberfläche könnten im Sinne der Nachhaltigkeit die Klinker des Speichers verwendet werden.

Von eob