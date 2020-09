Alwine Wuthenow: Niederdeutsch-Dichterin aus Neuenkirchen bei Greifswald

Neuenkirchen

Alwine Wuthenow ist von Experten als eine von „wenigen herausragenden Autorinnen der niederdeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts“ gerühmt worden. Sie wurde von keinem Geringeren als Fritz Reuter (1810-1874) gefördert.

Ihr Dichterkollege Klaus Groth (1809-1899) urteilte: „Ich las wirklich zum ersten Male ein plattdeutsches Buch mit Vergnügen, der Geist in dem es geschrieben wie die Form, in die er sich gekleidet, sind ansprechend und anmuthig.“

Geboren vor 200 Jahren

Geboren wurde die so gerühmte Frau vor 200 Jahren, am 16. September 1820, im Pfarrhaus von Neuenkirchen bei Greifswald als Tochter des Pastors Johann Carl Balthasar, der einer bedeutenden vorpommerschen Familie entstammte. Aufgewachsen ist Alwine Balthasar auf dem Gützkower Schulzenhof, wohin ihr Vater 1824 versetzt wurde.

1842 lernte sie den Juristen Ferdinand Wuthenow kennen und heiratete ihn ein Jahr später. Er war Bürgermeister von Gützkow und kannte Fritz Reuter, weil er wie dieser wegen der Zugehörigkeit zur verbotenen Burschenschaft eine Festungshaft verbüßt hatte.

Alwine Wuthenow um 1850 Quelle: Wikipedia

1840 erfolgte die Begnadigung, als Friedrich Wilhelm IV. seinem Vater Friedrich Wilhelm III. als Preußenkönig folgte. 1849 wurde Ferdinand Wuthenow Kreisrichter in Greifswald, wo die Familie fortan lebte. Das Paar hatte fünf Kinder.

„En por Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goren“

Dank der Förderung durch Fritz Reuter konnte sie unter dem Namen Annmariek Schulten im „Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern“ veröffentlichen. Ein Gedichtband mit dem Titel „En por Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goren“ erschien und erreichte mehrere Auflagen. 1861 folgte der Band „Nige Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goren“. Sie wurde in Anthologien berücksichtigt und immer bekannter. Auch hochdeutsche Lyrik stammt aus ihrer Feder.

Gedenktafel für die Dichterin Quelle: eob

Alwine Wuthenow hatte schon als Kind psychische Probleme und lebte deshalb 1853 bis 1874 in einem Rostocker Stift, wo viele ihrer Gedichte entstanden. Anschließend wohnte sie wieder bei ihrer Familie in Greifswald. Alwine Wuthenow wurde 88 Jahre alt und an der Seite ihres Mannes in Greifswald begraben.

Verschiedene Vereine und Institutionen bieten aus Anlass des Jubiläums Veranstaltungen an. Den Auftakt gab es bei der Greifswalder Kulturnacht am 11. September.

Der Schulzenhof bei Gützkow 2014 Quelle: eob

Am 27. September, ihrem Tauftag, beginnt in Neuenkirchen um 14 Uhr ein Gottesdienst in plattdeutscher Sprache im Pfarrgarten. Um 15.30 Uhr berichtet Monika Schneikart über Lebensstationen und das Wirken der Dichterin. Musikalisch umrahmt wird der Vortrag durch Vertonungen von Gedichten Wuthenows, vorgetragen von Mechthild Kornow, begleitet von Jonas Klante.

Von Eckhard Oberdörfer