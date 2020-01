Am Dienstag fallen die Bäume bei Neuenkirchen – Radweg kommt

Greifswald

Der für den Bau des Ostseeküstenradweges geplanten Fällung von 19 Rosskastanien bei Neuenkirchen steht nichts mehr im Wege: Am Montag untersuchte die Landschaftsökologin Annika Dewart im Auftrag des zuständigen Planungsbüros IPO die 19 Rosskastanien nach alten und frischen Nestern, Federmausquartieren und Eremitenkolonien. Mit einem Endoskop leuchtete sie auf einer Drehbühne stehend in die Hohlräume jedes einzelnen Baumes und suchte so nach Kot- und Nestspuren in Höhlen.

„Ich habe zwei alte Meisennester, eine leere Höhle ohne Fledermauskot sowie eine Mulmhöhle gefunden, in der eventuell Eremitenkäfer siedeln“ sagte Dewart nach dem Baumcheck und gab grünes Licht für die Fällung. Wäre sie auf Fledermäuse gestoßen, hätte der betroffene Baum vorerst stehen bleiben müssen. Die Eremitenkäfer stehen auf der roten Liste der geschützten Arten. Sollte sich bei der Fällung bestätigen, dass in einem Baum tatsächlich eine Kolonie lebt, werde der gefällte Baum an einem anderen Ort aufgestellt, damit die Käfer in der Höhle weiterleben können, so Dewart weiter.

Neben den geplanten Ersatzpflanzungen von Bäumen sehen die Auflagen für den Umweltausgleich auch sieben Nistkästen sowie sieben Fledermauskästen vor. Diese sollten noch am Montag in Bäumen bei Gristow aufgehängt werden.

Die Firma Claus Rodenburg Forst- und Landschaftspflege wird am Dienstag mit der Fällung der etwa 60 bis 70 Jahre alten Bäume beginnen. „Wir denken, dass wir die Arbeiten bis Ende der Woche abschließen können“, sagte Jens Groth, der die Arbeiten leitet. Das Altholz werde geschreddert und dann in einem Biomassewerk zur Wärmeerzeugung genutzt. Während der Fällarbeiten kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Straße wird in dem betroffenen Abschnitt jeweils halbseitig gesperrt. Die Ampeln wurden bereits am Montag aufgestellt. Die Landschaftsökologin Dewart ist zuständig für die ökologische Bauüberwachung und wird auch die Fällung der Bäume kontrollieren.

Nach Angaben der Kreisverwaltung sollen im Frühjahr die Bauarbeiten für den etwa 1,8 Kilometer langen Abschnitt des Ostseeküstenradweges bis zum Kreisel am Marktkauf beginnen. Die Baukosten belaufen sich nach Angaben des Kreises auf etwa 1,8 Millionen Euro. Im Herbst 2021 soll der Radweg fertiggestellt sein.

Die Grünen hatten alternativ die Führung des Radweges durch Neuenkirchen gefordert, um die Bäume zu erhalten. Dem hielt der Kreis zwei Gutachten entgegen, denen zufolge die Bäume in einem überwiegend schlechten Zustand sind. Als Ausgleich sollen nun 45 neue Bäume zwischen Chausseestraße und Ostseeküstenradweg gepflanzt werden.

Von Martina Rathke