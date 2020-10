Am Donnerstag wird es spannend: Der neue Usedom-Krimi läuft

Insel Usedom

Es wird wieder spannend auf Usedom: Ab heute laufen im ARD-Abendprogramm zur allerbesten Sendezeit an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen neue Folgen des Usedom-Krimis. Mit dabei wieder die gebürtige Schwerinerin Katrin Sass. Die drei Krimis tragen die Titel „Nachtschatten“, „Schmerzgrenze“ und „Vom Geben und Nehmen“.

In der neuen Mini-Staffel der erfolgreichen ARD-Reihe ändert sich auf der Insel einiges, wie die Zuschauer schnell feststellen werden: Kommissarin Ellen Norgaard bekommt ein Baby, die Schwangerschaftsvertretung übernimmt Karin Lossows Neffe aus München, gespielt von Till Firit.

Anzeige

Till Firit war schon als Kind gern an der Ostsee

Till Firit spielt in drei Folgen des Usedom-Krimis den Hauptkommissar Rainer Witt. Quelle: Henrik Nitzsche

Wie er zum Usedom-Krimi kam? „Über meine Agentur habe ich die Anfrage für eine große Rolle bekommen. Ich hörte Usedom – klar, da war ich als Kind, das möchte ich machen“, sagt Firit, den die OZ im März bei den Dreharbeiten in Kröslin traf. Wo genau er als Kind auf Usedom war, wusste er nicht mehr. „Es war so eine Bungalow-Feriensiedlung. Mein Vater hat die Ostsee geliebt“ , sagte er damals. Und, ja, auch er ist Ostsee-Fan. Till Firit, Jahrgang 1977, ist in Leipzig aufgewachsen, ehe seine Familie 1986 nach München übersiedelte. Inzwischen lebt er in Wien.

Von drei Folgen wurde zuletzt auf Usedom im Frühsommer die mittlere Episode „Schmerzgrenze“ gedreht. Im Mittelpunkt steht Staatsanwalt Dr. Dirk Brunner, gespielt von Max Hopp. Brunners pflegebedürftige Mutter stirbt in einer Usedomer Senioren-Residenz. Zum anderen wird seine Geliebte, Pflegedienstleiterin in der Senioren-Residenz, tot aufgefunden. Brunner gerät unter Verdacht und sucht ausgerechnet bei seiner Gegenspielerin Karin Lossow Unterstützung. Sie gewährt ihm sogar Asyl – er übernachtet im Wisentgehege. Die Aufnahmen in der Residenz entstanden in Kölpin, einem Ortsteil der Stadt Usedom. Die Macher haben für den Krimi im Hintergrund die Reste der Karniner Hubbrücke sehr schön einfangen können.

Ellen (Rykke Lilloff) und PM Dorit (Jana Julia Roth) sprechen mit Felice (Lea Freund). Szene aus "Nachtschatten". Quelle: Razor Film/NDR/Oliver Feist

Katrin Sass von Anfang an dabei

Im Sommer gab es für Katrin Sass bereits eine Premiere: Sie schaute die neue, abgedrehte Folge des Usedom-Krimis, in der sie seit Beginn der Reihe vor sechs Jahren die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow mimt, die im Affekt ihren Mann erschossen hatte, mit 200 Zuschauern vor der Heringsdorfer Kinoleinwand.

Szene aus „Vom Geben und Nehmen“: Karin (Katrin Sass) spricht mit Wiebke (Julia Hartmann) über Patrick. Quelle: NDR

Sechs Jahre Usedom-Krimi – „Eigentlich wollte ich nie in einer Reihe oder Serie sein. Doch inzwischen ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass es weitergeht.“ Die Karin Lossow habe sich entwickelt, mische sich ein. Das sei auch ein bisschen sie selbst, gesteht Sass und fügt an: „Wir haben ein tolles Team.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Neue Folgen in Vorbereitung

Es wird weitergehen. Die Folgen 14 bis 16 sollen im November 2020 und Frühjahr 2021 gedreht und ebenfalls als Dreier-Block im November 2021 ausgestrahlt werden. Dann wird auch wieder die Dänin Rikke Lylloff präsenter sein, die als Kommissarin Ellen Norgaard ermittelt. Bei „Schmerzgrenze“ allerdings hat sie mehr mit Wehen als mit Ermittlungen zu tun – sie ist hochschwanger.

Sendetermine der drei neue Usedom-Krimis:

29. Oktober, 20.15 Uhr: Nachtschatten

5. November, 20.15 Uhr: Schmerzgrenze

12. November, 20.15 Uhr: Vom Geben und Nehmen

Von Cornelia Meerkatz