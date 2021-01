Greifswald

Statt auf den Postboten zu warten, können Greifswalder ihre Pakete nun auch direkt von Amazon bekommen. Der Onlineversandriese bietet in der Stadt seine „Locker“ (Schließfächer) an, an denen Kunden ihre hinterlegten Pakete abholen können – ähnlich wie an den Packstationen der DHL.

Die grauen Boxen mit dem bekannten Logo der US-Firma finden sich derzeit in der Gützkower Landstraße 9–10 und in der Schönwalder Landstraße 28 neben den jeweiligen Shell-Tankstellen. Auf seiner Webseite listet der Konzern auch ein Schließfach in Neuenkirchen am Marktflecken 17 auf.

Lieferung ist kostenlos

Die Stationen liegen bewusst an Tankstellen, bei Einzelhändlern oder in Vororten, sagt eine Amazonsprecherin auf OZ-Nachfrage. „Damit tragen die Locker auch zur Verkehrsreduzierung bei, was gerade für die großen Städte ein aktuelles Problem ist“, so die Sprecherin weiter. Die Fächer in Greifswald und Neuenkirchen sind rund um die Uhr von Montag bis Sonntag geöffnet.

Wer ein Paket an eines der Fächer schicken will, wählt beim Bestellen unter Lieferadressen einen der gelisteten Orte aus. Der Versand an das Schließfach selbst ist kostenlos. Allerdings können nur Artikel geliefert werden, die direkt von Amazon versendet werden. Sobald die Sendung da ist, erhält der Kunde einen Code per E-Mail und hat drei Tage Zeit, die Sendung abzuholen.

Amazon-Locker ist barrierefrei

Schafft man es nicht, geht sie zurück und es gibt eine Erstattung. Derzeit können nur Pakete mit Maßen von maximal 42 cm × 35 cm × 32 cm und einem Gewicht von maximal 4,5 Kilogramm bestellt werden. Das entspricht beispielsweise grob den Maßen einer herkömmlichen Vinyl-Schallplatte. Alle Stationen verfügen laut Angaben von Amazon über eine Sprachfunktion, eine Bedienfläche, um den Abholcode einzugeben, und für eingeschränkte Menschen gibt es die Möglichkeit, ein besonders niedrig liegendes Schließfach beim Bestellvorgang auszuwählen.

Die Amazon-Schließfächer haben individuelle Namen. Quelle: Christopher Gottschalk

Im Stadtgebiet sollen in den kommenden Monaten Schließfächer in der Loitzer Landstraße 36a und der Warschauer Straße 17 (neben den Filialen von Netto) in Betrieb gehen. Auch in Ueckermünde ist ein Locker geplant.

Von Christopher Gottschalk