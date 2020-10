Rostock/Schwerin

Das größte Handelsunternehmen der Welt will den Nordosten erobern: Amazon plant nach OZ-Informationen eine massive Expansion im MV – und zwar nicht nur in Rostock. Der Online-Riese aus den USA will in nahezu allen größeren Städten des Landes neue Zustellzentren errichten und so Lieferungen noch am selben Tag möglich machen. In Schwerin und Neubrandenburg hat Amazon schon Grundstücke im Blick.

Dass Amazon in und um Rostock „Großes“ plant – das hat der Konzern aus Seattle längst bestätigt: In Dummerstorf vor den Toren der Hansestadt soll bereits ab 2021 ein sogenanntes „Fulfillment“-Center entstehen. Diese Logistikzentren sind das Herzstück von Amazon: 15 Zentren dieser Art gibt es bereits in Deutschland, Dummerstorf soll das 16. werden. Dort werden Millionen Artikel gelagert und für den Versand an die Kunden vorbereitet. Amazon beschäftigt in jedem „Fulfillment-Center“ um die 2500 bis 3000 Angestellte.

Nur wenige Kilometer weiter, im Güterverkehrszentrum am Rostocker Seehafen, lässt Amazon nun ein Zustellerzentrum bauen: Mit eigenen Lieferfahrzeugen und Partnern sollen die Bestellungen von dort aus im Schnellverfahren ausgeliefert werden. Das Versprechen: Bis mittags bestellt, bis zum Abend geliefert. Spätestens zum Weihnachtsgeschäft 2021 soll das in Rostock möglich sein – und auch in Schwerin und Neubrandenburg.

Lieferungen noch am selben Tag

Denn auch dort will Amazon schneller denn je seine Waren ausliefern: „Ja, Amazon will sein Geschäft in MV ausbauen“, bestätigt Michael Sturm, Geschäftsführer des landeseigenen Wirtschaftsförderers „Invest in MV“. In Schwerin seien die Amerikaner an einer Fläche im Industriepark – in Nachbarschaft zum Nestlé-Werk – interessiert. Auch in Neubrandenburg gäbe es erste Gespräche über mögliche Flächen.

Amazon selbst will sich zu seinen Plänen noch nicht äußern: „Wir investieren weiter in Deutschland und suchen nach neuen Standorten, um unseren Kunden weitere Vorteile bieten zu können – wie zum Beispiel eine schnelle Lieferung“, so Unternehmenssprecherin Nadiya Lubnina. Aus Wirtschaftskreisen heißt es, dass es mit Rostock, Schwerin und Neubrandenburg aber nicht getan sein soll: In einem zweiten Schritt wolle Amazon auch nach Wismar, Greifswald und Stralsund.

Handelsverband: Keine Konkurrenz

Die Industrie- und Handelskammer in Rostock will sich zur Amazon-Expansion noch nicht äußern. Innerhalb der Kammer gäbe es unterschiedliche Sichtweisen dazu, so Geschäftsbereichsleiter Sven Olsen. Der Handelsverband Nord hingegen hat keine Probleme mit Amazon: „Dass Amazon weitere Standorte in MV plant, überrascht uns nicht“, sagt Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. „Der Versandhändler muss seine Versprechen einlösen – zum Beispiel was schnelle Lieferzeiten angeht.“

Er will den Online-Handel trotz der wachsenden Konkurrenz nicht verteufeln: „Vor allem jüngere Kunden und Menschen mit etwas mehr Geld shoppen im Netz, sagen unsere Studien. Das ist nun mal so.“ Der Innenstadt-Handel habe in den vergangenen Monaten – in der Corona-Krise – viel dazugelernt: „Der stationäre Handel hat eine Chance, wenn er Erlebnis und Service bietet. Viele Städte haben das erkannt, Rostock etwa.“ Der Verband unterstütze daher auch die Kampagne „Einkaufen mit Herz“, die für Shopping in den Städten in MV wirbt.

Verdi : Amazon zahlt zu wenig

Kritik an Amazon kommt einzig von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi: „Wir haben nichts gegen die Ansiedlungen, nichts gegen Amazon. Die Firma schafft neue Jobs in MV. Aber wir streiten mit dem Unternehmen um Tarife“, so Verdi-Handelsexperte Matthias Baumgart. Verdi fordert, dass Amazon seine Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den Einzelhandel bezahlt. Der gelte auch für den Versandhandel.

Amazon hingegen beharrt darauf, ein Logistikunternehmen zu sein. „ Amazon zahlt aber in der Tat schon jetzt mehr als in der Logistikbranche“, so Baumgart. Nach eigenen Angaben verdienen die Mitarbeiter bei Amazon in den „Fulfillment-Centern 11,50 Euro pro Stunde.

Von Andreas Meyer