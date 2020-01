Amt Landhagen bei Greifswald greift in Sparstrumpf

Neuenkirchen

Das Amt Landhagen will laut dem bereits beschlossenen Amtshaushalt in diesem Jahr über seine Verhältnisse leben. Denn die Einnahmen aus der Umlage, die die neun Gemeinden des Greifswalder Umlandes für ihr Amt aufbringen, reichen nicht aus. „Wir gleichen das Defizit durch Rücklagen aus den Vorjahren aus“, erläuterte Sachgebietsleiter Frank Medwed auf der Sitzung des Amtsausschusses. In diesem Jahr sind das über 500.000 Euro. „Bleiben wir bei der gleichen Amtsumlage von 15 Prozent, dann sind die Rücklagen Mitte 2022 aufgebraucht.“ Wenn nichts mehr im Sparstrumpf wäre, müsste die Amtsumlage für 202o um 2,83 Prozentpunkte gesteigert werden. Selbst das wäre allerdings im vorpommern-greifswaldischen Vergleich noch relativ wenig.

Mit 1,9 Millionen Euro, das sind 140.000 Euro mehr als 2019, sind die Personalausgaben der größte Posten. Tarifsteigerungen, Aufstieg der Beschäftigten in höhere Entgeltgruppen sind wichtige Gründe für die Mehrausgaben.

Investiert werden sollen insgesamt etwa 740.000 Euro. Das Geld soll zum Beispiel für die Anschaffung eines gebrauchten Autos, Software für die Einsatzleitstelle, einen neuen Server, den Kreisverkehr vor dem Amt, den Parkplatz und den Umbau des früher von der Sparkasse genutzten Flügels im Verwaltungsgebäude und die Anschaffung von Möbeln dafür verwendet werden. Das sind aber bis auf dem Umbau des „Sparkassenflügels“ kleinere Summen.

Aber das Amt Landhagen will in den nächsten Jahren kräftig in seine Schulen investieren. Denn dank des Zuzugs vor allem aus Greifswald ist nicht nur die Zahl der Einwohner deutlich, sondern auch die der Kinder gestiegen. Die Schule in Neuenkirchen braucht dringend mehr Klassenräume, und in Dersekow ist der komplette Neubau einer Grundschule erklärtes Ziel der Gemeinden. Dafür erhofft man in diesem Jahr die Bewilligung von Fördermitteln. Ohne Eigenmittel geht es nicht.

Von Eckhard Oberdörfer