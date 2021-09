Neuenkirchen/Dersekow

Das Amt Landhagen will für bessere Luft in der „Schule am Bodden“ in Neuenkirchen und „Lütte Nordlichter“ in Dersekow sorgen. Der Amtsausschuss Landhagen hat die nötigen Investitionen beschlossen. So sollen 36 „Kohlendioxid-Ampeln“ also Messgeräte die den Anteil des Gases an der Atemluft anzeigen, für die Räume angeschafft werden. Damit lässt sich feststellen wie gut beziehungsweise verbraucht die Luft in den Klassenzimmern ist. Da das Land diese Investitionen fördert, sind die bewilligten Ausgaben von 1700 Euro relativ gering.

Ferner hat der Amtsausschuss Geld für den Kauf von UVC-Luftreinigern im Kampf gegen die Corona-Pandemie bewilligt. Mit der hier eingesetzten nicht sichtbaren ultravioletten Strahlung können Viren und Bakterien wirksam abgetötet werden. Auch die Anschaffung der UVC-Luftreiniger wird gefördert. Zwei Geräte sind je Raum nötig. Das Amt muss 32 000 Euro investieren. Anschaffung und Einbau sollen so schnell wie möglich erfolgen.

Von Eckhard Oberdörfer