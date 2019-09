Amt Züssow: Bürgerinitiative will Windpark stoppen

In Gribow bei Gützkow hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen die Pläne zur Errichtung eines Windparks nördlich von Lüssow vorgehen will. Am Donnerstag wollen die Projektentwickler in Ranzin über ihre Absichten informieren. Auch die Bürgerinitiative steht zum Gespräch bereit.