Der SPD-Mann Erik von Malottki hat Philipp Amthor (CDU) das Direktmandat abgeluchst und ist nun auf einen Schlag bundesweit bekannt geworden. Welcher Luxus damit verbunden ist, Abgeordneter im Bundestag zu sein, und was er gleich anpacken will, erzählt er hier.

Amthor-Bezwinger aus Greifswald: So liefen Erik von Malottkis erste Wochen im Bundestag

