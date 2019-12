Neuenkirchen

Bereits am 4. April dieses Jahres haben die neun Wehrführer des Amtes Landhagen Heiko Burgas als Amtswehrführer gewählt. Aber erst auf der letzten Sitzung des Amtsausschusses wurde die Wahl für eine Amtszeit von sechs Jahren bestätigt. Zuvor war die Entscheidung vertagt worden. Mit sieben zu sechs Stimmen bei zwei Enthaltungen fiel die Wahl sehr knapp aus.

Dagegen gab es keine Einwände gegen Erik Driesner als stellvertretenden Amtswehrführer. Er wurde auf der Sitzung des Amtsauschusses von Amtsvorsteher Robert Lossau zum Hauptbrandmeister – das ist der zugehörige Dienstgrad – ernannt.

Es gab indes keine Kritik an der Person oder Kompetenz von Heiko Burgas, der die Neuenkirchener Feuerwehr aus einer tiefen Krise herausführte. Aber der frühere Leiter des Ordnungsamtes stieg zum Leitenden Verwaltungsbeamten Landhagens auf. „Wir haben schon beim Einstellungsgespräch auf den Zeitkonflikt hingewiesen“, erinnerte der Bürgermeister von Neuenkirchen, Frank Weichbrodt. „Wir sind noch bei der Umstrukturierung des Amtes. Das Bauamt ist eine Baustelle.“ Ein Leitender Verwaltungsbeamter müsse auch im Ehrenamt unabhängig sein, unterstützte Steffen Boos (Levenhagen) Weichbrodt. „Es geht nicht darum, jemand am Ehrenamt zu hindern“, so Geert-Christoph Seidlein ( Mesekenhagen). Aber beide Ämter sollten „mit Schmackes“ ausgefüllt werden können. Er schlug als Kompromiss vor, dass Burgas ein Jahr amtiert und die Wehren in der Zeit jemand anderes finden.

Der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Landhagen, Heiko Burgas, in seinem Büro Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wie Amtsvorsteher Robert Lossau, Bürgermeister von Dersekow, informierte, hat der Landkreis keine Bedenken, wenn der Verwaltungschef auch Amtswehrführer ist. Dersekows Wehrführer Thomas Putzar unterstützte die Bestätigung von Burgas: „Es gibt keine andere adäquate Lösung.“

Hinrichshagens Bürgermeister und Wehrführer Marko Diedrich sieht auch kein Problem. Heiko sei clever genug und zudem einstimmig gewählt worden. Das brachte noch einmal Frank Weichbrodt auf den Plan. Denn im zugehörigen Protokoll ist von neun anwesenden Wehrführern die Rede, aber nur acht gaben Stimmen ab. Er frage sich, ob wegen des fehlerhaften Protokolls eine Anfechtung möglich sei.

