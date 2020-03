Anbau von Cannabis in Greifswald: Darum wurde ein Investor abgeschreckt

Greifswald

Investor Jupp Bokelmann (68) hatte aus der OSTSEE-ZEITUNG vom Vorstoß der Bürgerschaft erfahren, Greifswald zum Standort für den Anbau von medizinischem Cannabis zu machen und sah eine Möglichkeit, eine 1800 Quadratmeter große Halle im Greifswalder Industriegebiet umzunutzen. „Die Halle hat eine Solaranlage auf dem Dach, wir produzieren Stromüberschüsse, so dass sich ein stromintensives Projekt anbot.“

Problem: Für den Anbau von medizinischem Cannabis auf deutschem Boden müssen hohe Regularien des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM), das für die Ausschreibungen verantwortlich ist, eingehalten werden (siehe Infokasten).

Hohe Investitionen für Cannabisanbau

Anbauer müssen unter anderem zeigen, dass sie in der Vergangenheit bereits 50 Kilogramm Marihuana auf legalem Weg hergestellt haben – eine Unmöglichkeit für deutsche Unternehmen, denen der Anbau bis vor Kurzem verboten war. In Ländern, wie den USA oder Kanada, darf Cannabis teilweise frei angebaut und konsumiert werden. Möglich sei eine Bewerbung eines deutschen Unternehmens um eine Anbauerlaubnis also nur in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus diesen Ländern, so Bokelmann.

Da Hallen, in denen Cannabis wächst, vor der Außenwelt gesichert werden müssen, wären laut Bokelmann für ihn Investitionen in Höhe einer sechsstelligen Summe angefallen. „Ohne die Sicherheit, im Anschluss den Zuschlag für die Produktion zu bekommen.“ Es blieb bei der Idee. Die Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderung sei gering ausgefallen, blickt Bokelmann zurück. „So wirkt der Beschluss der Bürgerschaft wie eine Willensbekundung, ohne dass wirklich etwas dahintersteht.“

Es blüht also doch nicht grün in der Hansestadt. Obwohl nach einem Beschluss der Bürgerschaft vom April 2019 Greifswald zu einem Vorzeigestandort für den Anbau von medizinischem Cannabis werden sollte, das an Patienten mit Erkrankungen, wie multipler Sklerose oder chronischen Schmerzen, verschrieben wird. „Ich glaube daran, dass Menschen damit geholfen werden kann“, sagt Bokelmann. „Im vergangenen Jahr hatte sich ein Unternehmer für das Thema interessiert. Die Abteilung Wirtschaft und Tourismus versuchte daraufhin, ihn bei der Ansiedlung zu unterstützen“, teilt Stadtsprecherin Andrea Reimann mit.

Mehrere Interessenten für Cannabisanbau

Ulrich Vetter, Geschäftsführer der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, die sich unter anderem für Unternehmensansiedlungen einsetzt, hegt dennoch Hoffnungen für den Cannabisanbau als erfolgreiches Geschäftsfeld in MV. Derzeit würden Gespräche mit potenziellen Investoren laufen. Das bestätigt Simone Kagemann auch für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG). Unsicherheit für Investoren bleibe, weil derzeit unklar ist, ob der Bund in vier Jahren, wenn die aktuellen Vergabelizenzen auslaufen, weitere Ausschreibungen startet. Das hätte ein Anruf der WFG beim BfArM ergeben.

Umsätze mit Cannabis steigen Dass die Nachfrage nach medizinischen Cannabisprodukten steigt, zeigen die Umsatzzahlen der Branche zwischen Januar und Oktober 2019. In diesem Zeitraum stieg der monatliche Umsatz mit cannabishaltigen Medizinprodukten, darunter Blüten, Sprays und Tropfen, von rund 8 Millionen Euro auf rund 12 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Die Bundesregierung will in diesem Jahr insgesamt 2600 Kilogramm Cannabisblüten von insgesamt drei Firmen abnehmen. Deren Anbaurechte – „Lose“ genannt – gelten für vier Jahre. Bewerber mussten u.a. belegen, dass sie geeignete Hallen und Anbauerfahrung haben.

Arzt: Anwendung von Cannabisblüten „schwierig“

Dr. Ralph Borchert, Schmerztherapeut aus Greifswald, verschrieb bisher zwei seiner Patienten Cannabistropfen, die eine kanadische Firma herstellt. „Ich halte die Anwendung von Cannabis in der reinen Blütenform für schwierig, weil man den genauen Gehalt der Wirkstoffe weniger kennt als bei industriell gefertigten Produkten wie den Tropfen“, sagt der Arzt.

Er betont, dass Cannabis das Schmerzempfinden von Patienten dämpfen könne, den Schmerz aber nicht beseitige. „Andere Schmerzmittel werden dafür nicht abgesetzt. Es ist eine Komedikation.“ Medizinisches Cannabis als verschreibungspflichtige Arznei ist seit drei Jahren in Deutschland legal, wenn ein Arzt begründet, dass alle anderen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Lesen Sie auch:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk