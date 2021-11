Greifswald

Dieser Freitag soll der letzte Tag mit derart langen Wartezeiten am Impfzentrum Greifswald gewesen sein. Bis zu 90 Minuten mussten die Impfwilligen ausharren. Am Montag nun wird die landesweite Impfhotline wieder freigeschaltet.

„Dann kann jeder einen Termin vereinbaren“, sagt Timm Laslo, Impfmanager des Kreises. Das war in den vergangenen Wochen nicht möglich. Jeder konnte zu den Öffnungszeiten kommen und musste Wartezeit mitbringen. „Seit anderthalb Wochen ist der Andrang wieder riesig. Täglich wurden mehrere hundert Leute geimpft“, sagt Laslo.

Öffnungszeiten im Impfzentrum werden erweitert

Erst Ende September waren die Impfzentren bundesweit heruntergefahren worden. Nur noch sporadisch wurde in Greifswald auf einer Impfstraße gearbeitet. Nachdem zunächst die Drittimpfung gegen Corona von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Altersgruppe 70+ und mittlerweile für alle ab 18 Jahren empfohlen wurde, bereitet sich das Team auf einen großen Dauerandrang vor. In einer Woche werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums wieder deutlich erweitert, ein umfangreiches Konzept für die flächendeckende Impfung befindet sich in den letzten Abstimmungen.

„Die Stiko hat am Donnerstag die Boosterimpfung für alle Personen ab 18 Jahren empfohlen und eine Stunde später standen die Leute bei uns vor dem Impfzentrum“, beschreibt Timm Laslo die aktuelle Situation. Als das am Freitag um 14 Uhr öffnete, warteten bereits knapp 100 Personen.

Impfung auch für Genesene wichtig

Eine von ihnen war Heidlinde Kaßburg (64) aus Torgelow. „Bei meiner Hausärztin hätte ich erst im Januar einen Termin bekommen. Das wäre mir zu spät gewesen“, sagt Kaßburg, die im April an Corona erkrankt war. „Das möchte ich auf keinen Fall wieder haben und wünsche niemandem, dass er das bekommt“, sagt Kaßburg.

Ihren Mann hat es besonders schlimm erwischt. „Er hat ganz furchtbar gehustet. Ich war manches Mal besorgt, ob er wohl morgens noch aufwacht“, sagt Heidelinde Kaßburg. Er habe auf dem Bauch auf einem Kissen gelegen, damit er atmen konnte. „Wenn er gehustet hat, klang das ganz schlimm, als ob er würgt“, erinnert sich Kaßburg, die es im Vergleich deutlich weniger hart getroffen hatte. „Ich hatte zwar starken Husten, aber zum Beispiel auch kein Fieber wie mein Mann“, erzählt die Torgelowerin.

Der leide heute noch unter den Langzeitfolgen der Covid-19-Erkrankung, müsse regelmäßig zum Lungen- und zum Herzarzt. „Wenn er die Einkäufe vom Auto ins Haus trägt, keucht er schon ordentlich und schwitzt.“ Heidelinde Kaßburg ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, um sich und andere zu schützen. „Ich finde es erschreckend, dass so viele Menschen gegen die Impfung sind“, sagt Kaßburg.

Sie hat sich auf Arbeit angesteckt, während sie die Räume der Bundeswehr sauber machte. Dort waren damals Soldaten untergebracht, die sich in Quarantäne befanden. Fünf von den zehn Soldaten seien später positiv gewesen. Auch Heidelinde Kaßburg steckte sich an und dann ihren Mann. „Als ich Husten bekam und der Schnelltest positiv war, ahnte ich schon, dass ich mich dort infiziert hatte“, sagt Kaßburg. Genesenen wird dringend empfohlen, sich sechs Monate nach der Krankheit impfen zu lassen, weil der Schutz durch die Infektion dann nachlässt. Die Wartezeit vor dem Impfzentrum macht ihr nichts aus, weil ihr die Impfung so wichtig ist und sie sich bereits auf das Weihnachtsfest im Kreise der Familie freut.

Acht Stunden Wartezeit auf Impfung im April

Darüber tauscht sie sich während des Wartens auch mit einem Ehepaar aus Anklam aus. Annette und Helmut Meier (65 und 71) warteten seit 12.15 Uhr vor dem Impfzentrum, obwohl sie wissen, dass dieses erst 14 Uhr öffnet. Sie erinnern sich noch gut daran, wie sie Anfang April zur Erstimpfung nach Greifswald kamen und damals von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr anstanden.

Helmut Meier (71) aus Anklam lässt sich im Impfzentrum Greifswald boostern. Sein Hausarzt impft erst im kommenden Jahr. So lange möchte er nicht warten. "Wir wollen vorbeugen und auch andere nicht anstecken. Außerdem möchten wir Weihnachten mit unserer Familie zusammen sein." Quelle: Katharina Degrassi

Damals war der Impfstoff noch knapp und es war schwer, überhaupt an einen Impftermin zu kommen. Diesmal ist die Wartezeit deutlich kürzer. Sie stehen ganz vorn in der Schlange und können das Impfzentrum bereits um 14.40 Uhr wieder verlassen. „Wir wollen vorbeugen und auch andere nicht anstecken. Weihnachten wollen wir mit unserer Familie zusammen sein“, sagt Helmut Meier. Der Anklamer Hausarzt des Ehepaares nehme derzeit keine Corona-Impfungen vor, will damit erst im neuen Jahr beginnen. So lange wollten die beiden keinesfalls warten.

Etwa 100 Personen warten am Freitag um 14 Uhr vor dem Impfzentrum Greifswald auf ihre Corona-Impfung. Seit anderthalb Wochen ist der Andrang groß. Täglich werden einige hundert Personen geimpft. Quelle: Katharina Degrassi

Zwei Drittel der Impfungen sind Boosterimpfungen

Aus dem gleichen Grund stand Monika Grimmberger (79) aus Wackerow am Freitag in der Warteschlange vor dem Impfzentrum. „Ich war erstaunt, dass so viele Menschen hier in der Schlange stehen“, sagt die Rentnerin. Doch die Wartezeit sei ihr lieber als zu warten, bis ihr Hausarzt sie im Januar impft. Von den durchschnittlich 400 täglichen Impfdosen in dieser Woche seien etwa ein Drittel Erst- und Zweitimpfungen sowie zwei Drittel Boosterimpfungen gewesen, sagt Ronald Duda, der stellvertretende Impfmanager des Kreises.

Von Katharina Degrassi