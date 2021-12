Stralsund/Greifswald

Am Nachmittag hatte sie noch Corona-Maßnahmen verkündet, am Abend dann der Zapfenstreich und zack – 16 Jahre Kanzlerinnenschaft vorbei. In der kommenden Woche, aller Voraussicht nach am Mittwoch, wird Olaf Scholz (SPD) das Amt des Bundeskanzlers von Angela Merkel übernehmen.

16 Jahre sind zwar eine lange Zeit, aber gerade mal etwas mehr als die Hälfte von 31. So viele Jahre vertrat Merkel ihren vorpommerschen Wahlkreis im Bundestag. Zuletzt umfasste er den Landkreis Vorpommern-Rügen, die Stadt Greifswald und das Amt Landhagen. Das Schild von ihrem Büro in der Stralsunder Innenstadt ist verschwunden. Zwar wird sie weiterhin neun Mitarbeiter haben, aber nicht mehr vom Sund aus tätig sein.

Zur Galerie Die Kanzlerin war bei ihren Besuchen im Wahlkreis oft von Fotografen umringt. Dabei sind einige skurrile Schnappschüsse entstanden.

In all diesen Jahren sind unzählige Fotos von Angela Merkel in ihrem Wahlkreis entstanden. Zum Abschied blicken auf ein paar seltsame und heitere Motive und besondere Augenblicke zurück.

Von Kai Lachmann