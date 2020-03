Angst vor Coronavirus: Kein Essen mehr von der Greifswalder Tafel

Greifswald

Nach und nach schließen deutschlandweit vielerorts die Tafeln. Auch in der Hansestadt sind die Türen der Hilfseinrichtung seit vergangenen Sonnabend verschlossen. Zu groß sei die Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus gewesen, wie Walter Kienast, Vorstandsvorsitzender der hiesigen Tafel, erklärt. Denn die vielen ehrenamtliche Helfer gehören zu der Risikogruppe, bei denen eine Virusinfektion zu schweren Krankheitsverläufen führen kann: „Die meisten sind über 60 Jahre alt. Zudem es ist kaum möglich, mit dem entsprechenden Abstand in der Einrichtung zu arbeiten.“ Die Entscheidung über die Schließung habe sich der Verein nicht leicht gemacht.

Nutzer der Tafel zeigten Verständnis für die vorübergehende Schließung

Seit Eröffnung der Greifswalder Tafel im Jahr 2002 kam es noch nie vor, dass die Menschen vor verschlossen Türen gestanden hätten. „Nicht mal, als wir im vergangenen Jahr renoviert haben. Auch da ging der Betrieb weiter“, blickt der ehemalige Chef von Greifen-Fleisch zurück.

Über 900 Bedürftige würden das Angebot der Tafel nutzen. Darunter befinden sich neben Rentnern, Hartz-IV-Empfängern, Flüchtlingen und vereinzelnd auch Studenten über 200 Kinder. „Als wir am vergangenen Sonnabend zum letzten Mal geöffnet hatten, wurden viele von ihnen durch die Mitarbeiter bereits informiert. Es hängt auch ein Schild an der Tür.“ Viele der Tafelnutzer seien traurig gewesen, so Kienast, zeigten aber auch Verständnis für die Maßnahmen: „Die Gesundheit steht jetzt an erster Stelle.“

Walter Kienast ist seit Ende 2018 Vorstandsvorsitzender des Greifswalder Tafel-Vereins. Quelle: Peter Binder

Wann die Tafel wieder öffnen wird, sei noch nicht abzusehen. „Wir werden ein Auge auf die Situation behalten, auf die Behörden hören und zu einem Zeitpunkt öffnen, der für alle vertretbar ist“, sagt der 69-Jährige. Obwohl die soziale Einrichtung nun erst einmal geschlossen ist, laufen die Kosten für Miete und teilweise für Strom weiter. „Alle Kühltruhen runterfahren, können wir nicht, weil sich darin noch Lebensmittel befinden.“ Deswegen sei der Verein besonders jetzt auf finanzielle Hilfe von Spendern angewiesen, so Kienast.

Tafel werde nach der Corona-Krise weitergehen

Weil neben Geschäften auch viele Privatpersonen regelmäßig Warenspenden vorbeibringen würden, hätten die Hamsterkäufe, die derzeit in vielen Supermärkten der Stadt zeitweise für leere Regale sorgen, theoretisch auch Auswirkungen auf die Greifswalder Tafel, so Kienast. „Viele kaufen sonst bewusst mehr Konserven ein und bringen uns diese. Auch bei unseren Sammelaktionen in den Supermärkten bekommen wir immer sehr viel. Das berührt uns sehr.“

Bisher gebe es noch keine Idee des Vereins, wie den Nutzern der Einrichtung trotz der Schließung geholfen werden kann. Auch für diese soziale Einrichtung ist es eine Ausnahmesituation: „Wir müssen jetzt alle auf etwas verzichten, aber danach wird es weitergehen“ – auch mit der Tafel, sagt Kienast.

Kontodaten: Greifswalder Tafel e.V., Iban: DE56 1505 0500 0236 0044 33, Verwendungszweck: Spende

Lesen Sie auch:

Von Christin Lachmann