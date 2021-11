Das Geburtshaus der Greifswalder Dichterin Sibylla Schwarz ist in einem desolaten Zustand. Das verleitet den Sibylla-Schwarz-Verein zu ungewöhnlichen Mitteln. Die Mitglieder legen selbst Hand an.

Peter Teuhaef vom Sibylla Schwarz Verein kann die Graffiti am Geburtshaus der Dicherin nicht mehr sehen. Er greift selbst zur Farbrolle. Monika Schneikart will das Zitat der Dichterin am Haus wieder lesbar machen. Quelle: Philipp Schulz