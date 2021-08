Anja Hübner (Tierschutzpartei): Entwicklung der Politik seit geraumer Zeit ist erschreckend 

Greifswald

Anja Hübner ist erst seit 2018 Mitglied der Tierschutzpartei. Ein Jahr später saß sie für die Partei bereits in der Greifswalder Bürgerschaft und dem Kreistag Vorpommern-Greifswald. Nun möchte sie das Direktmandat für den Bundestagswahlkreis 16 erlangen. Die 32-Jährige ist Tiermedizinische Fachangestellte. Sie kandidiert vor allem, weil sie die Entwicklung der Politik seit geraumer Zeit erschreckend finde. „Es muss dringend mehr Menschlichkeit und Mitgefühl in die Entscheidungen einfließen“, erklärt sie. Der Rechtsruck und die Missachtung von Natur- und Tierschutz machten ihr Sorgen und sie manchmal auch wütend. Mit ihrer Kandidatur möchte sie vor allem Fairness und Achtung vor jedem Leben in die Politik bringen.

Der Pessimismus, ausgelöst durch die aktuelle Politik wiegt bei der jungen Greifswalderin stark. „Würde etwas nennenswert gut laufen, hätte ich vermutlich weniger Grund für eine Kandidatur“, gibt sie selbst zu. Das größte Übel in der Politik sei, dass die Wahrung von Wirtschaftsinteressen und Lobbyarbeit einen weit höheren Stellenwert hat als der Einsatz gegen Klimawandel, gegen Rechtsextremismus, gegen die soziale Ungleichheit sowie für die Schulen, für faire Löhne, für Artenschutz und für ein besseres Gesundheitssystem, erklärt sie die aktuellen Probleme. Außerdem komme hinzu, dass in Deutschland größtenteils Menschen regierten, die ein völlig privilegiertes Leben fern jeglicher Realität führen und nur zur gern vom Rechtsruck in diesem Land und der Ausbeutung der Ärmsten profitieren. Für Hübner ist klar: Das muss sich ändern.

Tierschutz, Nahverkehr und ein bedingungsloses Grundeinkommen

Einmal im Bundestag angekommen, möchte Hübner diese Gerechtigkeit in konkrete Ziele umsetzen. Für sie sind das die Arbeit an einem bedingungslosen Grundeinkommen, ein kostenfreier und stark ausgebauter ÖPNV, eine Abkehr von der industriellen Tierhaltung als moralische Verpflichtung sowie als effektivste Klimaschutzmaßnahme, die Schaffung großer, befriedeter Waldflächen und eine starke Anhebung des Mindestlohns. Dieser sollte bei 15 Euro liegen. Idealerweise gemeinsam mit dem sofortigen Ausstieg aus der Massentierhaltung.

Gerade in der Region gibt es laut Hübner ein besonders aktuelles Beispiel, warum Massentierhaltung nicht mehr denkbar ist. „Der Brand von Alt Tellin, das in meinem Wahlkreis liegt, hat gezeigt: Massentierhaltung ist ein grundgesetz- und tierschutzgesetzwidriges System.“ Zudem sei in ihrem Wahlkreis der Rechtsradikalismus noch immer ein großes Problem. „Ich möchte aber Verständigung zwischen allen Menschen und eine Gleichberechtigung, die den Namen auch verdient.“

Von Philipp Schulz